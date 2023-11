El agradecimiento público de Paola Rojas a Zague por la gran relación que tienen tras el divorcio

Atrás han quedado las diferencias que, en 2018, llevaron a Paola Rojas y Luis Roberto Alves Zague a poner punto final a su matrimonio. A casi cinco años de su divorcio, la periodista abrió su corazón y durante el programa de esta semana en Netas Divinas habló del gran cariño que le guarda al padre de sus dos hijos. Durante la emisión especial en la que las conductoras agradecieron a la vida, con motivo del Día de Acción de Gracias, una tradición estadounidense de la que decidieron hablar para enlistar las cosas por las cuales sienten gratitud. Como parte de la dinámica de preguntas que Ángela, la voz del programa, suele realizarles a las presentadoras, las cuestionó sobre las cosas que le agradecerían a sus ex parejas, momento en el que Galilea Montijo tomó la palabra para hacer referencia a su ex esposo, Fernando Reina: “A mi ex marido eternamente le voy a agradecer a Mateo y que me regaló a sus otros dos hijos, porque así los voy a considerar siempre para toda la vida, mis hijos”, comentó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Más que el padre de sus hijos

En ese sentido, Paola Rojas quiso ser la segunda en contestar y mencionar a Zague, el padre de sus hijos, quien fue su esposo durante 9 años: “A mí ex marido, por supuesto le agradezco a mis dos hijos, pero no solamente eso”, dijo la periodista, quien continuó explicando por qué, el ex futbolista tiene un lugar muy especial en su vida, a pesar de su divorcio: “Le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo eso se lo agradezco. Que podamos tener buena relación hoy, no solamente desde el respeto, sino desde el cariño genuino, también es algo que agradezco”.

VER GALERÍA

El camino de sanación de Paola

En abril de este año, durante uno de los programas a los que asistió la especialista Tere Díaz, Paola Rojas confesó que, tras su divorcio, ella y Zague lograron entablar una relación cercana como padres: “Yo le tengo mucho cariño, vivimos obviamente un proceso complicado, no fue fácil, en realidad, lo más difícil para mí fue el tema público, por todo lo que representó, pero él y yo vivimos años muy hermosos. Yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos, que son una maravilla. Además, es un papá cercano, atento, responsable. Ya sané, ya lo perdoné, me perdoné, estamos en otro momento y le tengo cariño, agradecimiento y admiración y no recuerdo esos años como un fracaso”, añadió.

La gran lección del 2023

Pero Paola Rojas no solamente agradeció a la vida por el padre de sus hijos, también hizo un recuento de todas las lecciones que le ha dejado el 2023, año en el que se enfrentó a grandes cambios a nivel profesional: “A la vida le agradezco muchas cosas. Primero que todo, mis hijos con salud. Este año se encargó de enseñarme que a donde vaya encuentro amor, gente que me rescata, es muy hermoso. Agradezco estar viva y sana, porque no lo doy por hecho, el aprendizaje profundo que me trajo este año, también lo agradezco, porque siempre hablo de resiliencia y de lo fuerte que debemos ser, de tener esta autonomía emocional y este año descubrí que me faltaba muchísimo trabajar eso”, dijo.

VER GALERÍA

Paola Rojas se refería a lo mucho que la tocó a nivel emocional dejar el noticiero de las mañanas, un cambio que trajo consigo una nueva versión de Paola que descubre a diario: “Una cosa es tener resulta la vida económica o que la voy resolviendo conforme trabajo y otra es que sea autónoma emocionalmente y este año me lo enseñó y no por la vía fácil, la verdad es que fue a través de mucho dolor y mucho sufrimiento, pero me enseñó que mi autoestima no estaba en el lugar correcto. Perder uno de mis trabajos, que para mí era tan importante, me hizo replantearme todo, incluso mi identidad. Entonces agradezco haber encontrado a pesar de todo el dolor, la fuerza en mi interior para construir una nueva identidad, estoy todavía en eso, pero ahí voy, con mucho amor por mí y con mucha más paciencia de la que nunca pensé tener hacia mí”, confesó.