Con una romántica declaración de amor en redes, Anette Michel celebró 15 años de matrimonio

En el hogar de Anette Michel el 22 de noviembre es una fecha muy importante pues celebra el día en que tomó la mejor decisión de su vida y le dio el “sí, acepto” a Gregorio Jiménez con quien este miércoles celebró 15 años de feliz matrimonio. Emocionada por compartir un año más junto al papá de su hijo Nicolás, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje en el que le expresó su amor. Aunque Anette no es fanática de compartir detalles de su vida privada, cuando se trata de una fecha especial, no duda a la hora de hacer públicos sus sentimientos hacia los hombres de su vida: su esposo y su hijo. El año pasado, durante su aniversario, la actriz compartió algunos aspectos de su relación que, consideran, son la clave para un matrimonio exitoso: “Somos muy cómplices, súper amigos, tenemos una conexión muy especial y cada año le doy gracias a la vida por haberme tomado la mejor decisión y haberme casado con mi esposo”, comentó.

La celebración de aniversario

Para la actriz, mantener un matrimonio duradero es una cuestión de elección: “Nosotros decidimos todos los días ser felices juntos, pasarla bien, no tener secretos, creo que eso es muy importante”, explicó el año pasado durante su aniversario número 14. Para este año, Anette le escribió una romántica declaración de amor a su esposo, un texto que acompañó de una imagen del día en que se convirtieron en marido y mujer: “Hoy celebramos 15 años desde que decidimos hacer una vida juntos; tantas aventuras, sueños compartidos y nuestro tesoro Nicolás. Creciendo y aprendiendo día a día. Te amo ¡Felicidades!”.

El flechazo de Cupido

A principios de 2021, Anette Michel le ofreció una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda a quien le contó cómo fue que llegó Gregorio a su vida, en el momento justo en el que estaba lista para llegar al altar y formar una familia: “Yo lo pedí, yo soy católica, creyente y devota de San Nicolás de Bari. Aunque yo siempre tuve suerte en el amor y había personas que se querían casar conmigo, siempre había algo que no funcionaba y por eso se terminaban las relaciones, entonces, dije: ‘Quiero alguien comprometido, trabajador, sensible’. Le hice la cartita a Santa Claus, pero literalmente, porque San Nicolás de Bari es Santa Claus”, contó la actriz quien rápidamente vio resultados con su petición: “A los dos meses voy a un evento, en donde antes trabajaba mi esposo’, recordó.

Según narró Anette, aunque ella ya conocía a Gregorio, porque habían coincidido en eventos, aquel día, la esposa del director creativo de la empresa le habló maravillas de él y la animó a que lo invitara a salir, aprovechando que festejaría su cumpleaños: “Ella hizo que volteara a verlo. Salimos en la noche, fuimos a bailar, nos invitó a cenar a una mesa con amigos que estaban conmigo, terminamos metidos en el mar, con la luna llena y beso, así fue”, platicó. Aunque, al inicio de su relación, la actriz había manifestado sus ganas de no tener hijos, descubrir al gran hombre que es Gregorio, la hizo cambiar de opinión: “Fue muy gracioso, porque yo me casé con la condición de no tener hijos, yo no quería hijos. Al año de estar con mi marido me doy cuenta de que es un hombre como el que pedí”, añadió.

La especial petición a Santa Claus

Tras cambiar de opinión, Anette recurrió a su santo de confianza y nuevamente habló con Nicolás de Bari a quien le prometió que, de tener un hijo, lo llamaría como él, de ahí la elección del nombre de su hijo: “A los cuatro meses estaba embarazada”. Para Anette, el hecho de que su marido se desenvuelve en un ambiente alejado de los reflectores ha hecho que su matrimonio se mantenga en equilibrio: “Para mí ha sido maravilloso estar al lado de una persona que vive en otro universo y es muy divertido, puedes hablar de muchas cosas y compartir, en lugares distintos, no quiere decir que sea la fórmula, pero en mi caso, yo creo que eso tiene mucho que ver”. En esta entrevista, la actriz le confesó a Mara Patricia que de las cinco parejas formales que ha tenido en la vida, los cinco le propusieron matrimonio; sin embargo, sólo Gregorio conquistó su corazón: “Me casé con mi esposo y aquí me quedo”, aseguró.