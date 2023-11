Tras romper el silencio, Ana Araujo agradece las muestras de cariño

Durante los más de cuatro años que Pablo Lyle estuvo en proceso judicial por el homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández, Ana Araujo, su ex esposa, guardó silencio sobre cómo vivió este retador momento familiar. Tras años sin decir una sola palabra, la empresaria compartió por primera ocasión su testimonio durante su visita al podcast, La magia del caos, conducido por Aislinn Derbez a quien le contó cómo fue que hizo frente a la situación, junto a sus hijos, con quienes vive en Mazatlán, Sinaloa, desde que el actor fue arrestado. Conmovida por la respuesta del público a su relato, la influencer tomó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño que le han hecho llegar después de su valiente aparición en este espacio en el que reveló que, cuando Pablo se vio involucrado en el altercado vial, ya habían comenzado el proceso de divorcio; sin embargo, ante lo sucedido, decidieron poner en pausa este trámite durante los primeros dos años del proceso legal del mexicano quien, actualmente, se encuentra en una prisión estatal del condado de Miami cumpliendo una condena de cinco años.

El agradecimiento a sus seguidores

Después de recibir un sinfín de mensajes que le llegaron tras escuchar su versión de la historia, Ana se tomó unos minutos para agradecer a las personas que le han confiado su testimonio y que le han confesado que se sienten identificadas con su situación: “Quería mandar un mensajito corto agradeciendo a las personas que me han estado mando mensajito, que escucharon el episodio de grabé en La magia del caos, que me están compartiendo parte de su historia, que me dicen que se sienten reflejadas y me cuentan en qué proceso van, de verdad que estoy conmovida. Me voy a tomar el tiempo de leer los mensajes de cada una, este es un agradecimiento general, pero les voy a contestar personalmente, las estoy leyendo. No tengo nada más qué decir más que gracias”, comentó en una de sus historias.

Mostrando un poco del gran trabajo que ha hecho como mamá de Mauro y Aranza, Ana Araujo realizó este video sin filtros por una razón muy especial: “Estaba bonito el filtro ese, pero ya me di cuenta que sí me modificaba bastante la cara y como mi hija me sigue: ‘Básicamente no es lo que te quiero enseñar mamacita’”, comentó la empresaria haciendo referencia a su primogénita quien, actualmente, tiene 12 años. Durante el podcast de Aislinn Derbez, Ana habló de cómo logró superar el episodio con el padre de sus hijos y reconstruir su vida: “Yo creo que en el momento en el que me permití decir: ‘Ok, creo que estoy lista para salir más allá de mí’. Me fui recobrando, porque pierdes todo, tu lado erótico, hasta mi manera de vestir, todo era super apagado, no quieres que nadie te vea”, confesó.

Su nueva oportunidad en el amor

La empresaria reconoció que tras lo sucedido sí percibe un cambio en ella a la hora de relacionarse: “Al empezar a descubrir esta seguridad mía, sí me di cuenta de que soy otra persona a la hora de mostrarme y de querer relacionarme”. Ana también habló de Marco Lavin, el hombre que le devolvió la sonrisa y con quien decidió darse otra oportunidad en el amor: “Sin buscarlo, conocí a una persona con la cual ahorita estoy súper feliz, me estoy relacionando desde un punto totalmente distinto y eso se me hace bien bello, con un acompañamiento distinto y sí me di cuenta cómo mientras vamos madurando vamos viviendo el amor de otra manera”, añadió.

La nueva forma de ver el amor

Aunque está feliz con su nueva relación, Ana Araujo confesó que no ha sido fácil retomar su vida amorosa después del divorcio: “Obviamente te da miedo cometer los mismos errores, pero te das cuenta de que ya no te permites ser esa persona que eras. Estoy ahorita aprendiendo qué es lo que quiero, porque estoy tan acostumbrada a incomodarme, por no incomodar al otro que estoy aprendiendo”. Después de esta época de mucho aprendizaje, la ex esposa del actor reconoce: “Ya no me siento en la necesidad de decir: ‘Véanme, tengo una pareja exitosa, soy súper feliz’, porque como sí lo estoy viviendo realmente, no me importa. Se vuelve una elección y sí lo vivo distinto”, finalizó.