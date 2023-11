Tania Rincón se pronuncia sobre la salida de Lupita Jones de Miss Universo en México

Tras más de 30 años al frente de la dirección de Miss Universo México, Lupita Jones ha tenido que dejar su puesto ante los determinantes cambios que se han dado al interior de la organización a tan solo unos días de que se llevara a cabo la edición número 72, en la que la representante mexicana, Melissa Flores, no consiguió avanzar al top 20 tras una reñida competencia de la que salió victoriosa la delegada de Nicaragua, Sheynnis Palacios. La inesperada noticia de la salida de Lupita quedó confirmada durante la visita a la capital de nuestro país de la propietaria del certamen, Anne Jakrajutatip, que además aprovechó este viaje para anunciar que será Cynthia de la Vega, Miss Nuevo León 2010, la que ahora estará a cargo de la franquicia. A medida que la información ha circulado, varias ex participantes de los certámenes de belleza que trabajaron con Jones se han pronunciado al respecto, entre ellas Tania Rincón, quien se ha referido a la situación recordando el apoyo que la originaria de Mexicali le brindó en el pasado.

Tania Rincón expresa su apoyo a Lupita Jones

Durante un encuentro con la prensa, Tania expresó su agradecimiento a Lupita por la mano que le tendió cuando decidió mudarse para desarrollar su carrera en el modelaje: “Para mí siempre va a ser la reina madre, finalmente Lupita me dio una de las mejores oportunidades. Me apoyo cuando decidí venirme a la Ciudad de México”, dijo en la entrevista recuperada por el canal de YouTube Qué buen chisme donde también compartió su opinión respecto a la destitución: “Finalmente, la licencia de Miss Universo puede decir: ‘La vamos a revocar, voy a detener mi relación con Lupita Jones’, pero lo que se me hace un poquito injusto es que la nueva administración de Miss Universo no le notificara puntualmente a Lupita, porque se enteró cuando vio la noticia de que se le había dado a alguien más la licencia”.

En medio de este complejo panorama, Tania destacó los logros de Lupita en sus tres décadas como directora de la franquicia en México: “Lupita tiene resultados, ¿cuántas Miss Universo nos dio? Está el caso de Ximena (Navarrete) y Andrea (Meza), y siempre estar en el top 10 o en el top 20 ya es un gran trabajo, habla del profesionalismo, de la entrega, de la pasión con la que hacía Lupita su trabajo”.

Asimismo, la conductora de Hoy auguró nuevos proyectos laborales para la ex Miss Universo, dado el reconocimiento y la esperanza que las personas han depositado en ella: “Creo que Lupita va a seguir teniendo mucho trabajo y creo que también la confianza de muchos papás, que al dejarte ir a un concurso tan importante como Mexicana Universal o, en mi caso, Nuestra Belleza (como antes se le denominaba al concurso nacional), Lupita tenía eso la confianza de las familias”.

Sobre su experiencia trabajando con Lupita Jones

Ante los cuestionamientos sobre las recientes declaraciones que han hecho otras ex competidoras, Tania señaló que ella sólo conserva buenos recuerdos de Lupita: “Yo puedo opinar a partir de lo que a mí me tocó y, como dicen, cada quien habla como le va en la feria. Yo no tengo más que cosas buenas que decir de Lupita. Cuando yo me quise venir a vivir a la Ciudad de México, levanté el teléfono y la primera que contestó fue Lupita, me apoyó y me ayudó a entrar a su agencia de modelos”, comentó dejando en claro su gratitud por la también empresaria, “A mí me trató increíble. Es una mujer que siempre busca una disciplina y que respondas con trabajo y resultados, así que yo solo voy a decir cosas buenas de Lupita”.

