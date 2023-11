Joshua Jackson y Sophie Turner-Smith llegan a un acuerdo de custodia

A pesar de que habían pasado meses de rumores que apuntaban a una separación entre Joshua Jackson y Sophie Turner-Smith, con los actores incluso dejándose de seguir en las redes sociales, sus apariciones públicas en conjunto, hacían parecer todo el ruido alrededor de su relación mera especulación. De hecho, las campañas en conjunto y las apariciones comerciales se mantenían, incluso, solamente un par de días antes de que se hiciera oficial su separación. Es precisamente por esto que, los documentos de su divorcio tomaban por sorpresa a más de uno de sus fanáticos. Era la actriz la que solicitaba el divorcio citando ‘diferencias irreconciliables’. Tras cuatro años de matrimonio y una historia que llegó a los titulares cuando fue la misma Sophie quien pidió la mano de su novio, a pesar de que su relación todavía no era pública, la pareja decidía tomar caminos separados. De ellos no venía ninguna información, sino que todo se sabía a través de los documentos de la corte a los que tuvo acceso TMZ, y en los que se sabe, se pedía que se compartiera la custodia de su única hija, una pequeña de 3 años de la que todavía no se conocía el nombre, sino hasta que sus padres llegaron a instancias legales que dejaban al descubierto que es Juno Rose Diana. Con estos asuntos finiquitados, parecía que se había escuchado lo último de la pareja, pero pronto comenzarían a correr rumores que unían a Joshua con Lupita N’yongo, aunque las especulaciones surgieron de unas imágenes en las que se les veía juntos en un evento público. Mientras eso continúa en el espectro de lo incierto, ha llegado nueva información que apunta a que Joshua y Sophie han llegado a un acuerdo en cuanto a la custodia de su hija.

El acuerdo de Joshua Jackson y Sophie Turner-Smith

La información del acuerdo de custodia entre los actores se da ante los documentos legales a los que ha tenido acceso The Blast. Según se reporta, Joshua ha respondido ya a la petición de divorcio que Sophie interponía hace casi dos meses. En estos documentos, el actor de Dawson’s Creek se ha manifestado de acuerdo con la petición de Sophie, además de que se apunta a que la pareja tenía un acuerdo prenupcial, por lo que no hay nada qué negociar en este momento.

La única diferencia que los actores parecen tener en cuanto a su separación es la fecha de cuando esta se dio. Y es que en los documentos ingresados por Sophie se apunta al 13 de septiembre como el final de su relación, mientras que Joshua ha establecido en su respuesta legal que fue el 30 de septiembre cuando decidieron tomar caminos separados. Aunque esto no parece tener ningún tipo de relevancia en la negociación de su divorcio, apunta a que cada uno de ellos tiene su propio relato de cómo han vivido esta ruptura.

Otro de los asuntos que ha quedado al descubierto en estos documentos es que, Jodie ha pedido que se maneje fuera del ojo público el resto del proceso de separación, lo que no sorprende al recordar que no se supo del romance entre la pareja sino hasta que se comprometieron en matrimonio. A pesar de que los actores comenzaron su historia en el 2018, dos años después de que Joshua terminara su relación con Diane Kruger, no fue sino hasta más tarde que con algunas publicaciones en redes sociales y avistamientos de paparazzis se supo que mantenía un nuevo noviazgo con Jodie.

Qué ha pasado con el tema de Lupita

Se sabe que justamente después de que se diera a conocer el divorcio de Joshua, se hicieron públicas unas fotografías en las que se le veía con Lupita N’yongo en un concierto. A pesar de que se especuló sobre ellas, la realidad es que se sabe que los actores compartieron el escenario hace algunos años, por lo que bien podrían ser amigos. Haciendo menos los rumores, justamente después de la publicación de las imágenes, Lupita anunció su ruptura con Selema Masekela. Aunque desde aquellas primeras fotografías no se les ha vuelto a ver juntos, en la web existen todo tipo de rumores sobre un posible romance entre los actores. Eso sí, no ha faltado algún reporte que de Jackson se encuentra activo en la exclusiva aplicación para encontrar pareja Raya, aunque esto no ha sido confirmado.

