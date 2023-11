Orgulloso del hombre en el que se ha convertido, Humberto Zurita celebra los 37 años de su hijo Sebastián

Un día como hoy, pero hace 37 años, Humberto Zurita debutó como papá con la llegada de su primer hijo: Sebastián. Fue en aquel instante en el que su historia familiar junto a su fallecida esposa, Christian Bach, comenzó a escribirse y a la que siete años más tarde se unió Emiliano, el hijo menor de la pareja. Tras la partida de la actriz argentina, el histrión se concentró en su papel de papá, una faceta que le ha hecho experimentar el orgullo más genuino, tal como lo reconoció hace unas horas en la emotiva felicitación de cumpleaños que le dedicó a su primogénito. A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un extenso mensaje en el que resaltó las cualidades del joven actor, a quien describió como un gran hombre, hermano, amigo y el mejor hijo que pudo tener: “Me siento muy orgulloso y bendecido de poder estar a tu lado, viendo tus luchas y tus conquistas”, escribió en una parte del texto haciendo referencia a los logros personales y profesionales de Sebastián.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La felicitación de papá

Con una imagen de su hijo, Humberto Zurita escribió: “¡Feliz cumpleaños Sebastián! Que esta nueva vuelta al sol esté llena de bendiciones y cada día, estés bendecido de salud, paz interior, amor y la pasión que te caracteriza con la que luchas por cada uno de tus anhelos. No puedo sentirme más orgulloso de formar parte de tu vida y ver en ella el hombre de bien, trabajador y exitoso que eres. Has hecho muy buen trabajo. El éxito es poder vivir a plenitud y libertad para alcanzar tus objetivos, nunca dejes de luchar por ello y sigue siendo siempre el gran hijo, hermano, amigo y trabajador, creativo y talentoso, que eres. Te he visto luchar y trabajar cada día de tu vida por hacer de ella el camino de luz que te guíe hacia tus objetivos”, se lee en la primera parte de esta felicitación.

VER GALERÍA

La reacción del cumpleañero

En la parte final de este emotivo texto inspirado en su primogénito, Humberto Zurita, el actor resaltó el gran ser humano que es Sebastián: “Eres un gran ejemplo para mí y para tu hermano y, no dudo, para muchas de las personas que te rodean. Un hombre bueno y comprometido con sus principios: has construido con cada paso de tu vida, el regalo más hermoso que un ser humano puede poseer: su libertad. Te amo profundamente y agradezco a Dios, hijo mío estar a tu lado, en esta tu nueva vuelta al sol”, finalizó el actor. Conmovido por el mensaje de su papá, el cumpleañero le escribió: “Pa te amo, leerte me emociona y me conmueve. Todo lo que soy se los debo a ustedes, gracias por estar siempre. Los amo”.

La paternidad, su papel más importante

En enero pasado, durante uno de los viajes que suelen hacen juntos Humberto y sus dos hijos, Sebastián y Emiliano, el actor compartió con sus seguidores lo mucho que atesora pasar tiempo con ellos: “Agradezco infinitamente los amaneceres y los atardeceres de cada día de mi vida , al lado de mis hijos . Ellos son mi razón de ser y mi mayor bendición. No quiero dejar pasar más días de este nuevo año, para agradecer su compañía que desde el primer día de su nacimiento, hizo nacer en mí, mi más profundo y desinteresado amor por estar vivo y gozar en plenitud cada día de mi vida a su lado”, se lee en la primera parte de este texto en el que recordó a su esposa: “Hoy falta Christian, su madre, que donde esté, nos sigue cobijando con su amor y nos da su protección. Ella siempre vive en mi corazón y mi alma, es su morada”, añadió.

VER GALERÍA

En aquella publicación, Humberto declaró que su estado de mayor plenitud es cuando comparte con sus dos hijos: “Ellos son mi mayor razón de ser y mi mayor deseo de seguir en esta vida sembrando con trabajo, alegría, amor, gratitud y armonía y así, un día, poder levantar lo cosechado convertido en virtud. Los amo y agradezco infinitamente tenerlos a mi lado y sentirme amado por los dos. Les deseo un gran año; lleno de salud y plenitud en sus vidas. Que siempre vean coronados sus anhelos y sus sueños trabajados. Que nunca pierdan la fe y su fortaleza para alcanzar la sabiduría que los haga felices, amando la vida y que nunca pierdan su capacidad de amar y respetar a cada ser de esta tierra”, finalizó el primer actor en este mensaje dedicado a sus hijos.