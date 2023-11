Las primeras declaraciones de Andrea Torre sobre su silenciosa lucha contra el cáncer de mama

De la misma forma en la que hace unos días, Jimena Pérez, La Choco compartió con sus seguidores en Instagram un video en el que reveló que había enfrentado una lucha silenciosa contra el cáncer de mama, Andrea Torre también publicó en sus redes que venció la enfermedad en privado. Después de sincerarse con sus seguidores, la actriz rompió el silencio con la prensa y por primera ocasión compartió detalles de cómo fue este duro proceso para recobrar su salud. Con el objetivo de concientizar a las mujeres sobre esta problemática, la actriz esperó a que su tratamiento de un año, cuatro meses, concluyera, para poder compartir con el mundo su testimonio. Más sincera que nunca, la integrante de Una familia de 10 habló por primera ocasión con la prensa sobre este capítulo de su vida en el que su esposo, el productor Pedro Ortíz de Pinedo, fue su principal apoyo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El inicio de su batalla

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Andrea Torre reveló cómo fue que la diagnosticaron: “Mi marido me encontró la bolita hace como dos años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa, que no pasaba nada. Un año después, mi marido la vuelve a encontrar, pero más grande y ahí el resultado”, explicó. La actriz comentó que la razón más importante por la que quiso contarlo públicamente es para alertar a las mujeres sobre lo rápido que puede evolucionar un caso: “Lo compartí para hacer consciencia a las mujeres de que nos cuidamos, que no importa la edad que tengan, hay que cuidarse, autoexplorarse y cualquier bolita que les salga, que la sientan o que les duela, vayan al oncólogo”, añadió.

VER GALERÍA

El diagnóstico

La actriz también compartió en qué consistió el tratamiento que le salvó la vida: “18 quimioterapias, luego una operación, después 16 radioterapias y luego 12 inmunoterapias. Fue un año, cuatro meses con este tratamiento, padrísimo, porque lo pude contar. Mi cuerpo estuvo espectacular, mi cuerpo aguantó, mi pelo aguantó. Lo que quiero decirles a todas las mujeres es cuídense”, explicó la mamá de tres. En ese sentido, antes de romper el silencio con la prensa, Andrea compartió hace unas horas un video en su cuenta de Instagram en el que compartió más detalles de su proceso: “Mi primera mastografía fue a los 43 años, nunca me habían hecho una. Total me fui a hacer la mastografía, sale algo raro, me hacen la biopsia, el viernes, antes de mi cumpleaños y fue algo muy fuerte”, recordó.

La actriz confesó que su diagnóstico llegó cuando se encontraba trabajando: “Yo estaba grabando La Familia de 10, temporada 8 y 9, estaba ya en foro vestida como La Nena, me llama el doctor, contesto la llamada y es donde me dicen que sí tengo cáncer de mama. Fue una cosa muy fuerte, porque, como ustedes saben, la palabra cáncer, así solita es fuertísima. Nos abrazamos (ella y su esposo, productor del programa), lloré, pero el show debía continuar, estaba grabando”, narró. Como descripción de este video, Andrea escribió: “Este live no solo es para compartir mi historia sino también para crear consciencia. El cáncer de mama afecta muchas personas, directa o indirectamente, y la información y el apoyo son fundamentales. Recordemos que cada historia es única pero juntos podemos ser una fuente de inspiración y esperanza”. Entre los mensajes de sus seguidores, destaca el que le escribió Jimena Pérez, quien recientemente compartió detalles de su lucha contra el cáncer: “¡Abrazo fuerte querida familia! Eres fuerte, eres valiente, te entiendo y te admiro. Ya pronto nos vemos”, le escribió la conductora de Ventaneando.

VER GALERÍA

La elección de su tratamiento

En este live, Andrea abrió su corazón y contó por qué tomó la decisión de tomar un tratamiento más largo: “Era algo muy fuerte para mí que se me cayera el pelo. Me dieron dos opciones: 6 quimioterapias rojas, me dijeron se te va a caer el pelo o 18 quimios. Yo sé que el pelo crece, pero para mí, es muy fuerte que se te caigan las pestañas, las cejas, de verdad, es muy importante, por eso no hay que menospreciar lo del pelo. Entonces decidí las 18 quimioterapias y me habían recomendado un casco que te congela el pelo y hace que se te caiga lo menos posible, sí se me cayó, pero se me cayó el menos posible, el 60%, pero nunca tuve la necesidad de raparme, aquí está mi pelito, tengo poquito, pero ahí va, estamos en tratamiento para que vuelva a crecer, estamos floreciendo”, contó la actriz.