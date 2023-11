La razón por la que Sergio Mayer Mori prefiere mantenerse al margen de las diferencias de sus papás

Aunque Sergio Mayer Mori ha crecido frente a las cámaras, pues es hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, dos figuras de la actuación en México muy reconocidas, el joven cantante ha procurado mantenerse al margen de los asuntos personales de sus papás. Algo que ha quedado en claro recientemente, luego de que el exintegrante de La Casa de los Famosos diera a conocer que próximamente publicará un libro de memorias en el que inevitablemente tocará en tema de la relación que mantuvo con Bárbara en el pasado, por lo que Sergio ha querido tomar distancia de ese asunto, pues reconoce que los asuntos personales de sus famosos papás son algo que deben resolver entre ellos, por lo que se ha mantenido en un lugar neutro y sin tomar partido por nadie, respetando así el derecho de sus progenitores a contar su propia versión de los hechos.

Al margen de la relación de sus padres

Así lo dejó en claro el joven artista durante un reciente encuentro con la prensa, en el que no pudo evitar las preguntas de índole personal, específicamente sobre el tema del libro que su papá planea publicar y en el que ha confirmado hablará sobre la relación que sostuvo con la protagonista de la telenovela Rubí. “Pues mira, mi mamá y mi papá me tuvieron a mí, y tuvieron mucho que ver en sus vidas. Entonces se me haría raro que mi papá haga un libro de su vida y no la mencione”, expresó el exintegrante del elenco de la serie Rebelde de Netflix, luego de que fuera cuestionado sobre la posibilidad de que su papá hable de Bárbara en su libro.

En ese mismo sentido, Mayer Mori se dijo a favor de que cada quien cuente su historia como mejor le parezca, por lo que incluso aplaudió la decisión de su padre de escribir un libro. “Hay que tener respeto a la vida y la privacidad de los demás. Si mi papi quiere escribir un libro de su vida y me menciona lo que él quiera, es algo que él también vivió. Se merece la libertad y el derecho de expresarlo”, comentó. Eso sí, reiteró su decisión de mantenerse al margen de las diferencias que sus padres pudieran tener, pues la relación que mantiene con ellos va más allá de su fallida historia de amor. “No es algo de mi interés estar escuchando la versión de mi papá de quién es mi mamá, ni la versión de mi mamá de quién es mi papá”, comentó el intérprete. “Eso algo que tampoco que voy a impartir con Mila, yo nunca voy a decir nada al respecto de alguien que ella ame, como es su mamá”, agregó el intérprete.

La conexión de Bárbara y su hijo

Cabe destacar, que hace unas semanas, el intérprete abrió su corazón para dedicarle a su mamá unas lindas palabras en las que además de destacar algunos de los rasgos de su personalidad, también dejó en claro lo mucho que significa para él poder compartir su vida con ella. “Gracias por darme la vida, madre hermosa…”, escribió al inicio de la dedicatoria, que de inmediato acaparó la atención de sus seguidores en redes sociales. “Eres un alma muy especial y te mereces todo lo bueno en la vida”, finalizó el también cantante, quien en este momento se enfoca de lleno en sus proyectos profesionales como modelo y actor.

El gran amor de Sergio Mayer Mori por sus padres

Desde muy joven, Sergio Mayer Mori supo de su pasión por los escenarios, y aunque heredó de sus padres el amor por los reflectores, reconoce que mucho de lo que ha logrado ha sido por mérito propio. De hecho, para él solo existe algo primordial en relación con la convivencia y el trato con sus papás, y es el poder disfrutar de su tiempo y compañía más allá de cualquier cosa. “Obviamente siempre me apoyaron con todo, moralmente, pero nunca, -y sé que eres amiga de mi papá y le podrías preguntar-, pero genuinamente nunca les he pedido nada a mis papás más que su amor y su plática y su convivencia. Pero más allá de eso no, y ellos me han apoyado con todo lo que hago, con todas las decisiones que tomo…”, confesó durante una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda.

