Todavía con problemas de salud, Dulce María regresa a México para recuperarse

Para los integrantes de RBD reencontrarse con su público en Brasil era muy especial, razón por la que las circunstancias adversas que enfrentaron durante su visita en aquel país no empañaron la felicidad de volver a cantar con sus seguidores los temas más importantes de la banda. A su regreso a la Ciudad de México, después de unos días en Río de Janeiro y São Paulo, Dulce María sostuvo un encuentro con la prensa en el aeropuerto, en el que admitió que no se ha recuperado totalmente de la bronquitis que le dio durante el tiempo en el que estuvo en el país carioca. La cantante también habló del estado de salud de Anahí quien, como ella presentó problemas de salud durante la gira, de hecho, debido a una fuerte infección en los riñones tuvo que abandonar la presentación del sábado por la noche en ambulancia, donde fue trasladada de emergencia a un hospital donde la estabilizaron. Aunque los médicos les recomendaron a las dos descansar, dando lecciones de profesionalismo, las cantantes cumplieron con todas las fechas pactadas pues, no podían quedarles mal a sus seguidores que abarrotaron cada uno de sus shows y que agotaron los boletos desde que se anunció su regreso a los escenarios.

Llega a México para recuperarse

En compañía de su inseparable esposo, Paco Álvarez, con quien recientemente celebró cuatro años de matrimonio y con su hija, María Paula, en brazos, Dulce María arribó a nuestro país donde tiene la esperanza de poder recuperarse al 100%: “No, no estoy todavía bien del todo, pero la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era un momento muy importante para nosotros poder darlo y los días que estuve mal no había manera de cancelar”, comentó en entrevista para el programa Ventaneando. La cantante cree que regresar a casa le ayudará a recobrar su salud, pues descansar es clave en una situación como la que ella está pasando: “Primero me dio una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis, porque no descansé ni un día, pero esperamos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos, aunque sea dos días poder descansar”.

El estado de salud de Anahí

La cantante confesó que, a pesar de que la indicación del médico era no presentarse, tomó el riesgo de desafiar la indicación, únicamente por amor a sus fans: “El doctor me dijo que no diera show, que descansara, pero nos hacían falta varios shows entonces no hubo manera”, reconoció. Sobre el estado de salud de Anahí quien tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras presentar un severo cuadro infeccioso, Dulce María dijo: “Sabíamos que ella se sentía mal, que le dolía mucho y que en cualquier momento del show podía irse, afortunadamente le dieron medicamentos y reaccionó muy bien. Dio el concierto súper bien el domingo, ya todo mejor”.

Debido a que, en un inicio, Anahí presentó síntomas parecidos a los de ella, tras descartar que se trataba de Covid o Influenza, los médicos diagnosticaron correctamente a su compañera: “Fue muy duro, porque fue algo de la nada, un dolor muy fuerte y no sabían lo que tenía, cuando ya por fin supieron, afortunadamente ya le dieron medicamentos”, comentó sobre Anahí. Esa noche, a pesar de que ella tampoco se encontraba bien, decidió salir para no fallarle al público que se mostró muy comprensivo ante la emergencia médica de Anahí quien, sí se vio obligada a abandonar el show: “Era eso o cancelar. Aunque yo también estaba mal, preferí salir, para cubrirnos todos y salir los cuatro. La gente reaccionó increíble, pero yo no me sentía bien, pero era dar la cara por todos”, explicó Dulce.

La seguridad de los fans

A su regreso a la Ciudad de México, Dulce María también habló del lamentable suceso que ocurrió hace unos días en el concierto de Taylor Swift, en Brasil, donde una fan murió a causa de un golpe de calor. Debido a que RBD tiene un triste recuerdo de una de sus presentaciones en Brasil, donde varios fanáticos perdieron la vida durante una avalancha humana, Dulce comentó: “Es algo terrible que no hay palabras, nosotros lo vivimos y es la cosa más horrible que te puede pasar, pero, gracias a Dios por la experiencia que tuvimos, teníamos cubierta la parte de la seguridad, porque justo no queríamos que se volviera a repetir, pero es lamentable”.