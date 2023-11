La sincera reacción de Eugenio Derbez al ser cuestionado por los rumores en torno a Victoria Ruffo

A lo largo de los años, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han aprendido a ser cordiales y a superar las diferencias que tuvieron en el pasado, teniendo en mente el hecho de que el hijo que tienen en común, José Eduardo Derbez, será el lazo que los unirá para siempre. Es por eso que, en una reciente entrevista, el actor fue cuestionado respecto a los rumores que han rodeado a la madre de su hijo José Eduardo, los cuales apuntan a que la actriz podría mudarse a Noruega con su esposo, el político Omar Fayad, a quien le han ofrecido ser embajador de México en dicho país. Algo a lo que el intérprete respondió con total sinceridad y con su característico sentido del humor, mostrándose un tanto discreto al respecto, pues según reveló, no tiene la información completa, por lo que prefirió mantenerse al margen.

La sincera respuesta de Eugenio a los cuestionamientos sobre Victoria

Fue durante la presentación de su reciente película, Radical, en Colombia, que el intérprete concedió una entrevista al programa Ventaneando, en donde con total apertura se refirió al trabajo que ha hecho en esta cinta y al éxito que ha tenido, pues se ha colocado entre los filmes más vistos en la historia del cine mexicano. Sin embargo, también se refirió a los rumores que han rodeado la vida de su ex, luego de ser cuestionado al respecto, algo a lo que respondió con total sinceridad. “No sé, ha habido rumores, no estoy enterado de si es cierto o no es cierto”, compartió Eugenio con una sonrisa en el rostro.

Ante la insistencia de su interlocutor, el protagonista de películas como Hombre al Agua o No Se Aceptan Devoluciones prefirió no ahondar en el tema, pues dijo, no le gustaría meterse en un asunto que no le corresponde, y así evitar cualquier malentendido. “No quiero opinar de algo que no sé, el otro día ya ahí andaban haciendo chismes, entonces calladito me veo más bonito”, sentenció el intérprete, quien mantiene una relación bastante peculiar con la actriz, pues todo parece indicar que su comunicación se basa en los mensajes o indirectas que suelen enviarse a través de los medios, algo que sin duda se toman con mucho humor.

Lo que ha dicho Victoria Ruffo sobre los rumores

Hace unas semanas, la actriz fue la invitada especial del programa La Mesa Caliente, de Telemundo, en el que a la par de hablar de su trayectoria profesional en las telenovelas, tocó algunos temas de índole personal. Fue en ese momento en que una de las presentadoras del espacio le preguntó directamente sobre los rumores de crisis matrimonial, a lo que Victoria respondió con toda calma. “Tenemos crisis desde que nos casamos…”, dijo Victoria entre risas. “(Estamos) muy bien, llevamos una relación muy bonita, nos casamos ya bastante maduritos. Tenemos 22 años de casados…”, agregó. De esta manera, la intérprete deja claro que todo va marcha por buen camino en su matrimonio, orgullosa de su familia y de la unión que prevalece. De hecho, tanto ella como el político suelen ser muy reservados, dando solo esporádicos vistazos de lo que acontece al interior de su entorno familiar, como cuando suelen publicar imágenes de algunas reuniones y festejos entre los suyos.

En ese mismo sentido, Victoria se encargó de dejar en claro el apoyo que siempre le ha brindado a su marido, por lo que incluso respondió si es que se ve como primera dama de México, en caso de que en algún momento de su carrera, Omar decidiera lanzarse como candidato. “Me encanta poder estar con mi marido en donde él quiera estar, porque él me ha apoyado mucho en mi carrera y somos dos personalidades muy parecidas, pero nos respetamos mucho nuestros tiempos, nuestros trabajos. Yo voy a estar y apoyando a mi marido donde él quiera estar, así como él me apoya a mí en donde yo quiera estar, 22 (años juntos) …”, contó la estrella de telenovelas como Corona de Lágrimas y La Madrastra.