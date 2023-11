El romántico mensaje de Elizabeth Gutiérrez al amor de su vida, William Levy

A sólo unas horas de haber compartido en Instagram una entrañable foto familiar, Elizabeth Gutiérrez volvió a hacer uso de su perfil en esta red social, para dedicarle un romántico mensaje a William Levy a quien describió como el amor de su vida. Después de años de mantener en privado los detalles de su relación con el papá de sus hijos, la actriz ya no oculta sus sentimientos hacia el hombre que la conquistó en 2002, durante las grabaciones del reality show Protagonistas de telenovelas, proyecto en el que fueron flechados por Cupido. A más de dos décadas del inicio de su historia juntos, el amor entre la pareja continúa tan firme como el primer día. Hace un año, la actriz le concedió una sincera entrevista al periodista de espectáculos Lucho Borrego, en la que habló de la inquebrantable relación que tiene con el cubano y de cómo han enfrentado los momentos más retadores de su relación: “Mi estilo es arreglar las cosas dentro de mis cuatro paredes”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La declaración de amor

Después de dar a conocer que se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia, Elizabeth Gutiérrez compartió más imágenes de esta escapada. Además de estar disfrutando al máximo de la compañía de sus hijos, Kailey y Christopher -quien viajó en compañía de su novia, Ivy Puente- la actriz también ha estado pasando momentos inolvidables junto a William Levy con quien, de acuerdo con una de sus historias, disfrutó de una romántica cena para dos. Para inmortalizar esta especial cita, los actores posaron para una imagen que la actriz acompañó de la frase: “El amor de mi vida. Mi hombre”, que se lee sobre la instantánea en la que el cubano aparece muy sonriente junto a la madre de sus dos hijos.

VER GALERÍA

Una nueva oportunidad como pareja

En otro video que también compartió Elizabeth se aprecia la romántica decoración de la cena que disfrutaron juntos. Aunque en el pasado confesó que no le gusta abrir su vida privada al ojo público, en las últimas horas, la actriz ha hecho un par de excepciones en su regla y ha estado compartiendo varias imágenes junto a su familia, pero, sobre todo, a William Levy con quien hace mucho tiempo no publicaba fotos en sus redes sociales. Después de meses de especulaciones relacionadas con una posible ruptura, luego de que el verano pasado, la actriz dejó de seguir al cubano en Instagram y él confesó públicamente que se encontraba solo, todo apunta a que la pareja se ha vuelto a dar una nueva oportunidad.

Una vez más, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han demostrado que su amor es a prueba de todo y, a pesar de haber pasado una temporada separados, han retomado su historia juntos, más enamorados que nunca, para muestra, el mensaje que la actriz le dedicó quien, en el pasado, había preferido ser más reservada a la hora de expresarle públicamente su amor al padre de sus dos hijos. El año pasado, Elizabeth Gutiérrez contó en entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda! por qué prefería no expresar públicamente sus sentimientos hacia el papá de sus hijos: “El orgullo no se demuestra solamente en las alfombras, no es público, hay quienes se alimentan de eso”, comentó sobre las parejas que comparten públicamente detalles de su relación.

VER GALERÍA

La familia, su mayor prioridad

En aquella conversación con Lucho Borrego, realizada en septiembre del 2022, Elizabeth confesó por qué la mayor parte de la información que se comparte sobre su relación con William es falsa, específicamente cuando los medios intentan descifrar qué ocurre al interior de su hogar: “Tú no puedes juzgar a una pareja, uno se pelea, se reconcilia, en cuestión de un día, todo pasa”, explicó la actriz. En esa entrevista, Elizabeth dejó claro que no hay nada más importante en su vida que los suyos: “Mi prioridad siempre es mi familia, proteger a mis hijos y protegernos a nosotros, porque creo que ya estamos con tantas miradas encima”, declaró en aquella ocasión.