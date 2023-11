Lucerito y su simpática revelación sobre los celos de su papá, Manuel Mijares

En más de una ocasión, Lucerito Mijares se ha dicho abierta al amor y estar dispuesta a encontrar al chico que le robe el corazón. De hecho, la joven actriz ha revelado los nombres de sus amores platónicos y hasta el padre de uno de ellos se ha mostrado más que emocionado por emparentar con la hija de Lucero y Mijares, por lo incluso ya sueña con una boda entre la artista y su retoño. Pero ¿qué opina Mijares sobre la vida amorosa de su hija? Ha sido la misma Lucerito quien en una reciente entrevista reveló los medios de comunicación si es que su papá es un hombre celoso o si es más relajado en ese aspecto, revelando así un rasgo de la personalidad del intérprete de Soldado del Amor un poco desconocido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Mijares es un padre celoso?

Con el sentido del humor que la caracteriza, Lucerito respondió a los cuestionamientos de la prensa, en un evento relacionado con la película Wish de Disney, en la que participa como actriz de doblaje, los cuales giraron en torno a su vida sentimental, una oportunidad en la que reiteró que se encuentra con el corazón abierto y dispuesta a encontrar el amor. “Obviamente el hombre que se quiera acercar, pues hombre, más que bienvenido”, dijo la intérprete entre risas y con una enorme sonrisa, en declaraciones retomadas por Univision.

En ese mismo sentido, Lucerito se refirió a sus padres y la forma en la que reaccionarían en caso de que el amor llamara a su puerta, dejando en claro que su futuro novio no tendría unos suegros cualesquiera. “Grandes suegros tendría”, dijo orgullosa y entre risas, aprovechando la ocasión para dejar en claro quién de sus dos padres sería el más celoso al respecto: “A mí la verdad sí me daría miedito, de parte de mi papá, es un poquito…. No enojón, pero un poquito ‘celosón’, pero lo queremos como es, pero creo que él aceptaría, pues ahora sí que todo”, agregó la interprete con total honestidad.

VER GALERÍA

¿Qué es lo que busca en un novio?

En un reciente encuentro con la prensa, durante la alfombra roja de un espectáculo circense, Lucerito habló de lo más sincera de las virtudes que le gustaría que su futuro galán tuviera. “Que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo, que sea buena onda, que trate a todos por igual, que tenga un pelazo, eso sí”, comentó la intérprete entre risas, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. Sin embargo, al recordarle los comentarios que hizo en una pasada entrevista sobre Javier Posa, Lucerito dejó en claro lo que siente por el presentador. “Mi Javiercito Poza, ahí si no tanto, pero está guapísimo, o sea con él, me caso”, agregó.

Lucerito reconoce el apoyo de sus papás

Para Lucerito Mijares la realización de sus sueños como intérprete no se habría dado de la misma manera sin la guía y el consejo de sus papás, quienes han sido sus principales maestros sobre el escenario, pues gracias a ellos la incipiente artista ha podido probarse profesionalmente frente a miles de personas. Algo que la jovencita de 18 años reconoce con total orgullo, poniendo de frente los años de trayectoria en que sus padres han logrado construir a base de esfuerzo, disciplina y dedicación, lo que los ha llevado a ser reconocidos a nivel internacional. “Creo que lo he tratado de una manera bastante buena por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años…”, dijo Lucerito en una charla con Ventaneando, en la que ahondó sobre más aspectos de sus inquietudes profesionales y personales, dando muestra de su desenvolvimiento y de la seguridad que ha ganado a lo largo de estos meses.

VER GALERÍA