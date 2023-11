El duro testimonio de Mónica Noguera sobre una relación amorosa del pasado

Inspirados por la sólida historia de amor que han construido, Paulina Mercado y Juan Soler han sumado esfuerzos en el terreno laboral para poner en marcha a través de su canal de YouTube un nuevo proyecto, En… Pareja2, un programa en el que tratan distintos temas en torno a las relaciones sentimentales. Para su más reciente episodio, los conductores han recibido la visita de dos amigos y colegas, con los que llegaron a compartir cámaras en el matutino Sale el Sol, Mónica Noguera y Jean Duverger. A lo largo de su encuentro, los participantes han debatido acerca de los celos en pareja rememorando algunas de sus experiencias del pasado, una conversación que ha dado pie a que Mónica abriera su corazón sobre un doloroso episodio del pasado que enfrentó con una ex pareja: “Yo también fui una mujer que en un momento una pareja me controló, me manipuló”, comentó la presentadora de televisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Mónica Noguera y el relato de la dolorosa pérdida que enfrentó en el pasado

Mónica Noguera rompe el silencio y responde contundente a los rumores

Mónica Noguera recuerda un complicado episodio de su vida amorosa

Sensible ante el testimonio de su colega, Paulina le preguntó de qué manera se presentaba el comportamiento inadmisible de su ex novio, a lo que Mónica respondió: “Me controlaba en la ropa, en con quién hablaba”. Sincera, la conductora reveló que debido a esta persona se distanció por un largo tiempo de Juan Soler y Macky Moguilevsky, ex esposa del actor: “Incluso hizo que no le hablara a Macky y a Juan durante dos años porque esta persona juraba que yo había tenido una relación con Juan”.

Al recordar las reacciones emocionales negativas de su ex, Mónica compartió cómo percibía estos episodios: “Me sentía violentada en ese momento, pero, ¿qué pasa al otro día?... Es el maltrato previo, es el condicionamiento, por eso no te vas, porque primero es el maltrato”, comentó después de enlistar algunas de las situaciones en las que se vio envuelta y habló de la respuesta que solía tener su pareja después: “Ejemplos que te hacen sentir mal y al otro día es: ‘No, bueno, mi amor, te traje 20 mil flores… Mi amor, vamos a llevar a toda tu familia de viaje’. Eso es violencia psicológica y son celos”.

VER GALERÍA

Unidas por Memo del Bosque, Mónica Noguera se reencuentra públicamente con Vica Andrade

Asumiendo la responsabilidad de su propio actuar, la conductora ahondó en lo duro que fue afrontar lo que pasaba: “Yo he sido celosa, pero también me han tocado celos de otra persona y yo considero que en el momento en el que yo fui así con mis parejas, fui enferma, tóxica y no estaba bien, en verdad, emocionalmente. Y esta persona que me lo hizo tampoco estaba bien, pero también lo dejé. Juan está de testigo: no le hablé en dos años y Macky me marcaba y me marcaba, no les contesté el teléfono por miedo. Tenía mucho miedo de ir en contra de las órdenes de esta persona”.

Sobre su relación con Memo del Bosque

Haciendo una reflexión sobre su pasado amoroso, la conductora rememoró detalles de su extinta relación con Memo del Bosque: “Al principio, por ejemplo, con Memo, lo digo así abiertamente, ya era mi relación más seria, empecé con él cuando tenía 22 años, planes de casarnos, estábamos en el trabajo, ahora sí que las 24 horas, pero sí era esa parte que no vi de mis padres, y no les estoy echando la culpa, esa unión, y era qué herramientas tenía”, comentó, “Era como una loba viendo y defendiendo lo mío, no era la forma y no fue la forma, nunca lo fue porque sí hubo un tiempo en que lo hice sufrir mucho y yo sufrí mucho”, agregó señalando que la madurez le ha dado las herramientas para comprender que este tipo de reacción no fue la adecuada.

VER GALERÍA