Así fue el resplandeciente regreso de El Sol, Luis Miguel, a la Ciudad de México

Después de una larga historia con el Auditorio Nacional, recinto que llenó en 31 ocasiones, Luis Miguel protagonizó anoche su primera presentación en México. Después de más de cinco años de ausencia, el intérprete de La Incondicional regresó a la capital del país donde por primera ocasión se presentó en la Arena Ciudad de México, su nueva casa durante este tour. Superando las expectativas de su público, conformado por más de 20 mil personas que abarrotaron el lugar, el cantante ofreció la primera de las siete fechas que tiene programadas en la capital del país. En punto de las 9:00 de la noche, el cantante apareció en el escenario del lugar donde arrancó con el tema Será que no me amas, seguidas de Amor, amor, amor, Suave y Culpable o no. Fue en agosto pasado cuando Luis Miguel inició con su tour 2023 con el que próximamente llegará a España, país natal de su novia, Paloma Cuevas, con quien fue fotografiado en junio pasado, en París, imágenes que engalanaron la portada de ¡HOLA! este verano.

Su gran regreso a la Ciudad de México

Como en el resto de sus presentaciones en Argentina, Chile y Estados Unidos, durante la primera presentación del cantante en nuestro país no hubo diálogo con el público, pero sí lo vimos muy cercano a las personas en la primera fila, con quienes lo vimos muy emocionado al escuchar cómo entonaban sus canciones. Durante una hora con 40 minutos, el cantante deleitó a su público con las canciones que lo han hecho famoso a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria musical. Aunque dentro del recinto, la presentación se llevó a cabo como las del resto del tour, al final el concierto, el cantante le hizo un guiño a su público.

El guiño a sus fans capitalinos

Debido a la euforia que se generó entre sus seguidores, un grupo de fanáticos lo esperó a las afueras de la Arena Ciudad de México, con la esperanza de poder saludarlo o verlo; sin embargo, nadie sabía que el cantante abandonaría el lugar en helicóptero, razón por la que no tuvieron la oportunidad de saludarlo. Ante las porras y gritos de sus fanáticos, el cantante tuvo el gesto de asomarse y desde el helipuerto del sitio, saludar emocionado a sus fanáticos de la Ciudad de México que lo han apoyado desde su comienzo en la música. El cantante, quien apareció en ataviado en un atuendo negro, de pies a cabeza y utilizando sus tradicionales guantes de cuero, saludó a sus seguidores que entre gritos y porras le demostraron su cariño.

Para sorpresa de Luis Miguel cuando arribó al helipuerto le fue imposible ignorar al grupo de fanáticos que lo ovacionaron dentro de la Arena Ciudad de México, a quienes les agradeció acercándose sonriente y hasta un poco incrédulo. El cantante se tomó varios minutos para observar a sus seguidores que le demostraron por qué el público de la capital del país es de los más especiales. A pesar de que su equipo de seguridad jugó al despiste con dos camionetas a las afueras del recinto, se sabe que el cantante llegó y se fue en helicóptero. Gracias a las imágenes presentadas en el programa Sale el sol, al interior de la arena, Luis Miguel se trasladó en un carrito de golf cubierto por cortinas negras.

Entregado a su público

Conmovido por el cariño de su público, en las imágenes donde se ve saludando desde el helipuerto, se aprecia cómo pronuncia en varias ocasiones la palabra gracias. Tras este inolvidable encuentro con sus fans, Luis Miguel abordó el helicóptero que lo llevó a la zona de Polanco donde se está hospedando. A pesar de ser su primera presentación en la Ciudad de México, a diferencia de su concierto en Las Vegas, donde vimos a su hermano, Alejandro Basteri y a su hija Michelle Salas en la primera fila, durante este concierto no se reportó la presencia de miembros de su familia, siendo un concierto en el que se entregó por completo a su público.