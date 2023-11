El sorpresivo anuncio del tercer embarazo de Karla Souza

La edición número 51 de los Premios Emmy Internacional 2023 se convirtió en el escenario perfecto para que Karla Souza hiciera público su tercer embarazo, al presumir por primera ocasión su baby bump sobre una alfombra roja. Por tercera ocasión, la actriz anuncia su embarazo sin decir una palabra, solo mostrando su avanzado estado, tal como ocurrió, en febrero del 2018, cuando se dio a conocer que estaba en la dulce espera de su primogénita, Gianna, durante una entrevista que le concedió a Carmen Aristegui. Dos años más tarde, en mayo del 2020, la actriz lo hizo de nuevo, ahora en Instagram, donde compartió una foto cargando a su hija, en la que dejaba ver su pancita, imagen con la que anunció que estaba esperando a su segundo hijo, un varón al que llamó Luka. Una vez más, Karla Souza decidió dar la noticia de su embarazo de una manera natural, durante una noche que pasará a la historia de su carrera como una de las más especiales, luego de que se llevó el Emmy Internacional a Mejor Actriz por su trabajo en la cinta La Caída.

El look pre-mamá

Para tan importante cita en Nueva York, Karla Souza arribó al Hotel Hilton con un vestido de Ferragamo de la colección otoño-invierno 2023 de manga larga con acabado metálico con drapeado en toda la pieza, un detalle que hizo resaltar su pancita que por primera ocasión dejó ver en un evento público. Aunque Karla Souza es una asistente imperdible a las galas más importantes relacionadas con el mundo del séptimo arte y de la moda a nivel mundial, las últimas elecciones en sus prendas sobre las alfombras rojas habían disimulado a la perfección su estado de gestación, tal como ocurrió a principios de noviembre donde acudió a una red carpet en la Ciudad de México y a finales de septiembre cuando se dejó ver en la Fashion Week de París, en ambas ocasiones, eligió prendas holgadas.

El anuncio del nacimiento de sus hijos

La actriz se mostró radiante en este tercer embarazo, una etapa que había preferido disfrutar en privado. Este será el tercer hijo de Karla con su esposo Marshall Trenkmann, con quien ya tienen a Gianna, de cinco años de edad y Luka, de tres años. Aunque Karla es muy cuidadosa con los detalles de su vida familiar que comparte en redes sociales, durante el nacimiento de sus dos hijos, ha sido ella quien comparte con sus seguidores la noticia: “Dios nos bendijo”, fue la frase con la que presentó de manera oficial a su hija Gianna a quien mostró en una foto recién nacida. En el verano del 2020, en medio de la pandemia, Karla Souza compartió en su perfil que se había convertido nuevamente en mamá: “¡Bienvenido al mundo Luka!”, escribió junto a una imagen del bebé.

Su vida familiar

Fue durante el verano del 2014 cuando Karla Souza y Marshall Trenckmann unieron sus vidas en una boda de ensueño realizada en Tequesquitengo, México, un especial día que los novios compartieron, en exclusiva para ¡HOLA!, donde se publicaron las imágenes más entrañables del momento en el que la actriz caminó rumbo al altar con el vestido Óscar de la Renta y joyas Cartier que la hicieron brillar el día de su boda. Tras su boda, la actriz y su esposo se mudaron a Estados Unidos donde comenzaron a escribir sus primeras memorias como marido y mujer. A pesar de la fama de la mexicana, desde que debutó como mamá ha querido que sus hijos disfruten de una niñez alejada de los reflectores.

En abril pasado, Karla Souza le confesó a Roberto Martínez, en su podcast Creativo, que su hija Gianna no sabe que es actriz: “Todavía no sé cuál es la primera película que le quiero presentar a mi hija, por ejemplo. Ella nunca me ha visto actuar, ahorita me cachó. En mi casa no tengo nada de revistas, todo está en una caja. No sé cuál proyecto me gustaría que mi hija viera. Quién sabe si ya cuando esté más grande como que le dé pena que soy actriz. No es que me preocupe, la amo tanto que no quiero controlar lo que ella opine de mí y de mi carrera, pero a la vez no sé cómo hacerle”, contó sobre por qué no ha querido hablar con la niña sobre su profesión.