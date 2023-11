La dueña de Miss Universo confirma que Lupita Jones no seguirá siendo parte del certamen Tras semanas de muchas especulaciones, Anne Jakrajutatip, la dueña de Miss Universo, reveló las razones por las que ha decidido no seguir colaborando con Lupita Jones

En las últimas semanas, mucho se ha especulado sobre el futuro de México dentro de la organización Miss Universo, especialmente acerca de la permanencia de Lupita Jones como directora de Mexicana Universal, franquicia que formaba parte de dicho certamen. De hecho, un día después de que Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, se coronara como la nueva reina de Miss Universo, Lupita se pronunció respecto a los rumores que la habían rodeado en los últimos días, dejando en claro que, si bien, a ella no le habían informado nada sobre los posibles cambios que se harían al interior de la organización, era casi un hecho que no continuaría al frente de la dirección en México. Algo que finalmente se ha confirmado tras el nombramiento de la nueva directora de Miss Universe México y de que la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, confirmara de viva voz la salida de Jones de la organización, así como las razones por las que se ha tomado esta decisión.

La razón por que la que Lupita no seguirá al frente de Miss Universe en México

Fue durante una entrevista que Anne ofreció al programa Todo Para la Mujer, que con total apertura se refirió a las razones por las que ha decidido no seguir colaborando con Lupita, dejando en claro que todo es parte de una reestructura de la compañía, reconociendo la labor que hizo la Miss Universo 1991 durante el tiempo que estuvo al frente. “No estoy en una posición para decir quién hizo bien o quién hizo mal, pero queremos renovar la franquicia y queremos darle un nuevo empuje con algo mucho más fresco, también con nuestra línea de skin care”, compartió Jakrajutatip con total sinceridad.

En ese mismo sentido, Anne se refirió a los cambios que se harán próximamente al interior de Miss Universe, así como el nuevo sentido que han querido darle al certamen. “Tenemos varios pilares muy importantes: El primer pilar son los directores nacionales y el último que México va a ser el host de este gran evento, y que en manos del señor Raúl Rocha (empresario que respaldará a la franquicia en México), se tiene la confianza de que se va a llevar con la mejor calidad, porque también estamos buscando dentro de los otros valores, una mejor calidad en todas las chicas que se postulen y que sea de una manera mucho más abierta y mucho más equitativa en el género femenino”, agregó.

Lo que ha dicho Raúl Rocha sobre los comentarios de Jones

Por otro lado, Raúl Rocha Cantú, que también estaba presente en dicha entrevista, fue cuestionado respecto a las declaraciones que hizo Lupita hace unos días, en las que pidió a los inversionistas mexicanos ser prudentes a la hora de mostrar su interés en Miss Universo, haciendo referencia a las noticias que se han publicado recientemente sobre la supuesta quiebra de la empresa propietaria del certamen. “Yo lamento muchísimo esas declaraciones, no tengo el gusto de conocer a Lupita, todo mi respeto para ella definitivamente, y para todo su trabajo y su desempeño que hizo a lo largo de tanto tiempo, creo que fue una tarea increíble, digna de reconocerse, pero no, definitivamente no hubo cosa tal cosa de fraude, aquí está la dueña de Miss Universe”, compartió el empresario. “Como bien mencionó, las licencias anteriores expiraron, recién expiraron, eso es un hecho, y estamos anunciándolo el día 22, por ello, qué mejor que esté la propietaria (aquí) de la organización de Miss Universe Mundial (para corroborarlo)”, agregó.

¿Quién será la nueva directora de Miss Universo México?

Como ya se adelantaba hace unos días, será la modelo regiomontana Cynthia de la Vega quien tome la dirección de la franquicia en México. La noticia fue confirmada durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, en la que estuvo presente Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha, además de Cynthia, quien oficialmente fue presentada ante los medios de comunicación. Algo de lo que de la Vega habló en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde se mostró ilusionada ante la nueva etapa de vida que recién comienza. “El comienzo de una nueva era. Un sueño hecho realidad donde ¡trabajaremos duro para impulsar a las mujeres mexicanas! Gracias a los que han confiado en mí y gracias por ser parte de este emocionante viaje de empoderamiento, inspiración y momentos inolvidables… porque ahora, ¡la belleza no tiene límites!”, finalizó la exreina de belleza.