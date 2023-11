La contundente respuesta de Fernando Colunga ante los rumores de un romance

El regreso de Fernando Colunga a Televisa luego de casi siete años de ausencia en los foros de la televisora generó un huracán de reacciones por parte de sus fans, que ansiaban verlo de nuevo en la pantalla chica, algo que fue posible gracias al productor José Alberto El Güero Castro, quien lo convenció de sumarse al elenco principal del remake de El Maleficio, un clásico de las telenovelas que llegó por primera vez a la televisión en 1983 teniendo como protagonista a Don Ernesto Alonso. En esta nueva versión, el actor encarna al icónico Enrique de Martino, interés amoroso de Beatriz Almazán, personaje al que da vida la actriz Marlene Favela. Con la ficción arrancando transmisiones, han comenzando a circular rumores que vinculan a los co-protagonistas de la historia, una situación a la que Colunga hizo frente de manera contundente dejando en claro que no se trata más que de especulaciones sin fundamento.

Las declaraciones de Fernando Colunga ante las especulaciones

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Fernando ha querido aclarar la información que se ha difundido en torno a su nuevo rol. En primera instancia, el actor ha respondido si es cierto que ha recurrido a un doble para sus escenas íntimas en el drama. “No, la verdad es que, como dijo José Alberto y yo lo apoyo, hay un mito de mil cosas que dicen de mí”, señaló en declaraciones retomadas por el programa Despierta América, “Pero ya dije es Chucky Colunga el que hace las cosas, no soy yo, es mi clon”, comentó entre risas dando muestra del gran sentido del humor con el que se toma estas notas que carecen de seriedad.

Consciente de que es inevitable escapar de los focos cada que se inicia un nuevo proyecto, el el reconocido actor de historias como María la del Barrio y La Usurpadora señaló que está acostumbrado a que surjan rumores sobre la posibilidad de una relación amorosa con sus compañeras de reparto: “Ya lo dije, siempre que empiezas un trabajo, (sale) la mala prensa, o te peleas o te enamoras, siempre dicen lo mismo. Todavía no empiezas a trabajar y dicen: ‘Ya se enamoraron, ya se pelearon’, pero es es la mala prensa, esa es la prensa que no hace un trabajo como ustedes, que no busca una nota, que no se toma el tiempo, como yo digo, lo más fácil es escribir lo que se te ocurre, y pobre del jefe que compra puras mentiras”, añadió haciendo énfasis en que son meras suposiciones completamente alejadas de la realidad.

Sobre su regreso a Televisa

Emocionado por la euforia que ha desatado el proyecto, Fernando expresó lo agradecido que está por el cariño de sus seguidores: “Se lo dedicó a la vida, pero sobre todo al público”. En una segunda entrevista retomada por People en Español, el actor expresó lo que significa ser parte de dicha historia: “Yo le tengo un respeto, para mí el hacer un papel icónico de él es una fortuna, es algo que la vida me puso enfrente. Espero que su luz, su energía esté aquí…”, dijo.

Sobre su retorno a la televisora, con la que hizo su salto al estrellato, el intérprete, de 57 años, compartió: “Yo pertenezco a Televisa, entonces qué te puedo decir, es un ciclo que se vuelve a abrir en donde regreso y veo a todos mis amigos, a toda la gente que quiero…”, dijo el actor en entrevista con Nmás.