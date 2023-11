¿Quién es Sheynnis Palacios, la nueva Miss Universo? Te contamos todo lo que debes saber de ella

La corona de Miss Universo ha vuelto a ser de América Latina. Tras una palpitante sesión de preguntas y una pasarela llena de glamour, Sheynnis Palacios fue elegida como la sucesora de la estadounidense R'Bonney Gabriel, la ganadora del año pasado. Además de su impecable desenvolvimiento a su paso por el escenario, la representante de Nicaragua se impuso al resto de las 84 candidatas al dar muestra de su total compromiso con las causas sociales, su elocuencia y su plan de lucha ante los problemas actuales que enfrenta el mundo. En una velada llena de glamour donde las concursantes latinas brillaron con luz propia teniendo de telón de fondo las hermosas tierras de El Salvador, Sheynnis conquistó al público y al jurado -en el que ha destacado la presencia de Nadia Ferreira y Mario Bautista- por su carisma, su fuerza, su belleza e inteligencia. Como era de esperarse, su reciente nombramiento la ha puesto en el foco y muchos se preguntan acerca de su trayectoria, por ello aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la ganadora de la edición número 72 del popular certamen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los trajes típicos más espectaculares en las preliminares de Miss Universo

Ha comenzado el glamour de Miss Universo con vestidos de gala y trajes de baño

Ella es Sheynnis Palacios, una estrella de la televisión nicaragüense

Sheynnis, nacida en Managua, capital de Nicaragua, obtuvo el grado de licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Centroamérica. La joven, de 23 años, es uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica de su país natal debido a su participación en el matutino Al Día, un proyecto que desempeña paralelo a su exitoso podcast, Entiende tu mente, en el cual aborda distintos temas de la salud mental de la mano de los especialistas y a través de su propia experiencia con la ansiedad, esto con el propósito de proveer la información necesaria para alcanzar una mayor comprensión y romper con los estigmas.

Inmersa en su causa social, la conductora ha estado al frente de eventos y proyectos audiovisuales que buscan crear conciencia acerca de las enfermedades mentales. Su meta es “trabajar al servicio de la humanidad, dirigiendo una sala de redacción y produciendo contenido y comerciales para organizaciones internacionales”, según se ha destacado en el sitio oficial del concurso de belleza.

VER GALERÍA

Melissa Flores de México se queda a un paso de Miss Universo, conoce a las 10 finalistas

Entre sus hobbies destacan los juegos de destreza mental como los rompecabezas y el voleibol, deporte que ha practicado desde su época universitaria. A la par de su carrera en los medios de comunicación, Sheynnis ha podido desarrollar su pasión por la moda, pues desde 2016 lleva una carrera profesional en el modelaje, incluso, a sus apenas 16 años resultó vencedora del concurso Miss Teen Nicaragua.

Una vida de superación y lucha

La presentadora de televisión se convirtió desde muy joven en el principal pilar de apoyo de su abuela y su hermano menor luego de que el negocio de su madre fracasara debido a una crisis económica obligándola a emigrar al norte en busca de un mejor trabajo. Resaltando los sacrificios que hizo su mamá para sacar adelante a su familia, la joven ha dejado en claro el profundo amor que las une: “Esa mujer que ven a mi lado me dio la vida y no solo me dio la vida, sino que ha dado todo su amor y cariño. No saben lo tan agradecida que estoy con Dios por haberme dado una mamá llena de vida, llena de amor, una mamá luchadora, una mamá trabajadora, una mujer que vale muchísimo más que el diamante más caro del universo”, compartió Sheynnis en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su infancia.

VER GALERÍA