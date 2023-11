Suki Waterhouse, pareja de Robert Pattinson, ¿ha confirmado su embarazo en la Ciudad de México?

A lo largo de su historia de amor, Robert Pattinson y Suki Waterhouse han procurado mantener sus asuntos personales al margen de su vida pública, por lo que son pocos los detalles que se conocen respecto a su noviazgo. De hecho, no fue sino hasta cuatro años después de haber iniciado su relación que Robert y Suki debutaron como pareja sobre una alfombra roja, sorprendiendo a propios y extraños, debido a la discreción con la que han manejado su amor. A pesar de esto, la pareja no ha dejado de ser objeto de todo tipo de rumores y especulaciones respecto a lo que sucede en su relación, algo a lo que los actores han decidido ser ajenos, por lo que siempre dejan que sea el tiempo el que se encargue de aclarar las cosas. Tal y como ha sucedido con los rumores respecto a su embarazo, los cuales comenzaron hace unas semanas, luego de que Robert confirmara que ya vive con Suki. Y aunque hasta el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, las cosas parecen haber quedado más que claras durante este fin de semana, pues durante la presentación de Waterhouse en la Ciudad de México, la intérprete se dejó ver con un entallado vestido que dejaba al descubierto su abultado abdomen, lo que ha sido tomado como una confirmación de que la pareja está esperando a su primer hijo.

Una imagen dice más que 1000 palabras

A lo largo de su historia de amor, Robert Pattinson y Suki Waterhouse han procurado mantener sus asuntos personales al margen de su vida pública, por lo que son pocos los detalles que se conocen respecto a su noviazgo. De hecho, no fue sino hasta cuatro años después de haber iniciado su relación que Robert y Suki debutaron como pareja sobre una alfombra roja, sorprendiendo a propios y extraños, debido a la discreción con la que han manejado su amor. A pesar de esto, la pareja no ha dejado de ser objeto de todo tipo de rumores y especulaciones respecto a lo que sucede en su relación, algo a lo que los actores han decidido ser ajenos, por lo que siempre dejan que sea el tiempo el que se encargue de aclarar las cosas. Tal y como ha sucedido con los rumores respecto a su embarazo, los cuales comenzaron hace unas semanas, luego de que Robert confirmara que ya vive con Suki. Y aunque hasta el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, las cosas parecen haber quedado más que claras durante este fin de semana, pues durante la presentación de Waterhouse en la Ciudad de México, la intérprete se dejó ver con un entallado vestido que dejaba al descubierto su abultado abdomen, lo que ha sido tomado como una confirmación de que la pareja está esperando a su primer hijo.

Eso sí, Suki procuró ser muy discreta durante su presentación, pues a pesar de que tuvo varias interacciones con el público de México, evitó hablar de su vida personal, aunque sí intentó hacer evidente lo que sucedía con su pancita. “No puedo expresarles lo emocionada que estoy por estar por primera vez en la Ciudad de México. Había estado soñando con esto por mucho tiempo", dijo la intérprete durante su presentación en el Corona Capital. "Gracias por recibirme en su hermoso país", agregó. "Intenté usar algo brilloso para distraerlos de algo más", indicó la intérprete, mientras señalaba su vientre; sin embargo, no entró en detalles.

Cabe resaltar, que apenas hace unos días, Suki fue captada por unos paparazzi en compañía de Robert. En esa ocasión, la intérprete fue vista luciendo un look de lo más casual, pues llevaba unos leggins deportivos y un top color gris. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su abultado vientre, el cual se notaba aún más debido a lo ajustado de su ropa. Desde entonces, la atención de los medios y de los fans había estado sobre la también modelo, quien parece haber querido hacer público su embarazo en México.

Su historia de amor

Desde hace tiempo se ha especulado sobre la posibilidad de Robert Pattinson y Suki Waterhouse podrían comprometerse. De hecho, hace tres años se vio a la actriz con un anillo que confirmaría los rumores, aunque no fue la primera vez, ya que a finales de 2019 volvieron a ser blanco de especulaciones al respecto. Lo que sí está claro es que ambos están en el mismo momento de sus vidas y que están disfrutando de cada instante juntos. Su relación salió a la luz en el verano de 2018, cuando surgieron las primeras imágenes de los actores juntos. Robert y Suli fueron fotografiados en una romántica cita en la que no faltaron las risas, los abrazos y muchos besos tras el estreno de Mamma Mia! Here We Go Again en el Electric Cinema de Notting Hill.

Fue así que todo el mundo supo del amor entre Robert y Suki, quienes se daban una nueva oportunidad en el amor tras sus respectivas y sonadas rupturas amorosas del pasado. Antes de Waterhouse, el actor británico tras su ruptura con la artista FKA Twigs, con la que estuvo saliendo tres años. Otra de las relaciones más conocidas del actor fue con Kristen Stewart, su compañera de reparto en la saga de Crepúsculo. Por su parte, Suki Waterhouse recuperó la ilusión junto al intérprete tras su relación con el actor Diego Luna y su comentado noviazgo con Bradley Cooper. A pesar de que su relación comenzó hace cinco años, no se han mostrado juntos públicamente como pareja hasta principios de este año, cuando acudieron juntos a un evento de moda.

