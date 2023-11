Conmovida, La Choco comparte los detalles más duros de su lucha contra el cáncer de mama

Hace unos días, Jimena Pérez ‘La Choco’ abrió su corazón para compartir con sus seguidores una noticia un tanto agridulce. Y es que la presentadora reveló que a inicios de este año fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad a la que le hizo frente cobijada por el amor de su círculo más cercano y bajo completa discreción, y de la cual logró salir victoriosa, luego de un largo proceso en el que tuvo que tomar las decisiones más difíciles de su vida, pero siempre pensando en su bienestar y su salud. Algo de lo que ha hablado en un live que realizó en sus redes sociales, en el que con total sinceridad compartió con sus fans los detalles del proceso que enfrentó.

Las primeras señales que alertaron a Jimena

Siempre cercana a sus seguidores, la colaboradora de Ventaneando tomó sus redes sociales para compartir los detalles de cómo fue que descubrió que algo no estaba bien con su cuerpo. “Todo empezó en marzo, me estaba bañando, y lo que nunca hago, he de confesar, de repente, no sé por qué, no sabría decir qué fue lo que sucedió, o qué me iluminó, porque así lo veo hoy, algo me iluminó para que me autoexplorara…”, compartió la intérprete conmovida. “En esta ocasión sentí una bolita del lado izquierdo, y entones claro, sentí terror en ese momento. Salí del baño y estaba Rafa y le dije: ‘No sabes lo que me pasó, me acabo de revisar y sentí una bolita del lado izquierdo’”, relató.

Jimena contó que se puso en contacto con su doctor de cabecera, el cual se encuentra en México, quien de inmediato la mandó a hacerse una serie de estudios para confirmar o descartar cualquier problema de salud que pudiera presentar. Desafortunadamente, las peores sospechas de ‘La Choco’ se hicieron realidad. “En semana de Pascua hago un Zoom con el doctor y me dice que sí, que efectivamente era cáncer de mama, y yo ya medio que lo sospechaba, porque cuando yo vi la cara del doctor, que además lo conocemos de toda la vida, yo lo veía un poco desencajado”, compartió. “Cuando me dan la noticia yo me derrumbo, estaba yo con Rafa recibiendo la noticia, yo me estaba preparando para hacer los Premios Platino con Rafa, que por primera vez íbamos a trabajar juntos, y claro que yo entré en pánico y le digo al doctor: ‘Si yo no los tengo que hacer, los tengo que cancelar para irme mañana a México a operar’”, agregó la periodista, quien compartió que en ese momento su doctor le recomendó seguir con su vida y esperar a que se hiciera nuevos estudios, así como una biopsia, para una vez teniendo el panorama completo, tomar decisiones.

Una difícil decisión

Precisamente fue mientras se preparaba para los Premios Platino, que recibió la llamada de su doctor, quien finalmente le confirmó que tenía que hacerse una mastectomía. “Cuando terminamos el ensayo de los Platino, Rafa y yo regresamos al hotel, estábamos comiendo, cuando recibo la llamada del doctor, y me dice que sí, que me tenía que hacer una mastectomía del lado izquierdo, y tratar de ser prudente y hacerme estudios suficientes y frecuentes del lado derecho, como para ir controlando la situación”, compartió Jimena. “Yo para muchas cosas soy muy drástica en la vida, y decidí hacerme una doble mastectomía, porque no quiero vivir con miedo, no quiero vivir pensando en que el próximo estudio que me voy a hacer, hay que ver si sí, hay que ver si no, hay que ver si aparece o no aparece, para mí el 30% de probabilidades de tenerlo (el cáncer) en el otro (seno), me parecía muchísimo”, señaló.

Dos meses después de ser diagnosticada, Jimena se enfrentó a su cirugía, la cual decidió realizársela en México. “El 5 de mayo, me dan mi cita para operarme. Fue una operación muy compleja y muy larga, porque había muchas cosas que se iban a hacer en el momento y había muchas cosas que se iban a descubrir en el momento. Lo primero que tuve que hacer fue un estudio de ganglios centinela, porque tenían que ver si el ganglio centinela daba negativo o si daba positivo, si daba negativo, es que todo estaba en la misma zona y si daba positivo, es que probablemente había más ganglios afectados, entonces la operación era diferente, porque me tendrían que quitar más ganglios”, compartió. “Empezaron por el lado que, en teoría no tenía nada, me lo quitaron, lo reconstruyeron, y luego pasaron del otro lado, lo quitaron y reconstruyeron… Por suerte y gracias a Dios, el ganglio centinela salió negativo en ambos lados, entonces solo había que quitar la zona, se reconstruyó, fue una operación que duró ocho horas…”, detalló.

Jimena reveló que, durante su proceso platicó con muchas personas respecto a su cirugía, y aunque recibió opiniones encontradas, finalmente decidió retirarse y reconstruirse ambos senos, y así vivir en tranquilidad. “Yo lo único que quería es estar bien, no solo hoy, sino el día de mañana, y durarle muchos años a mis hijos, y dije: ‘Si me tengo que quitar lo que me tenga que quitar me lo voy a quitar’, o sea, si yo tenga que hacer lo que sea para estar más tiempo con mis hijos, para estar sana y verlos crecer… Agradecí, viví un proceso, viví un duelo por su puesto, pero dije, a ver: ‘Aquí lo que uno tiene que agradecer es estar vivos y estar sana’”, compartió.

La razón por la que decidió ser discreta

En la misma charla con sus fans, ‘La Choco’ finalmente reveló las razones por las que decidió mantener bajo completa discreción su proceso. “Decidí no hacer público esto, sabía que iba a recibir mucho cariño de parte de ustedes, pero también no sabía qué iba a suceder con mi cuerpo, no sabía qué iba a suceder conmigo, yo tenía como todo tipo de panoramas, quería verme sana, quería estar bien con mis hijos, pero yo quería estar bien y llevé a cabo las quimios que corresponden…”, señaló.