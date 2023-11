Lo que ha dicho Lupita Jones sobre su permanencia alrededor de Miss Universo

Desde hace unas semanas, ha sonado fuerte el rumor de que la organización Miss Universo estaría buscando renovar su plantilla de directores a nivel internacional, por lo que la estancia de Lupita Jones al frente de la organización en México estaría en duda hasta el momento. Especialmente ahora que el concurso ha pasado por un sinfín de cambios en sus reglas y estatutos, adaptándose a los nuevos tiempos y a la apertura que ahora existe en cuanto temas que tienen que ver con los derechos de la mujer. Sin embargo, hasta el momento Miss Universo no ha definido si estos cambios a nivel internacional se harán de manera paulatina o esperarán a que inicie el 2024 para anunciarlo. Tal y como lo comentó Lupita Jones en un reciente live en sus redes sociales, donde se refirió a los rumores que hablan de su posible salida de Mexicana Universal y a la información que hasta el momento la organización le ha compartido, reiterando nuevamente que no hay nada definido en cuanto a Miss Universo para México.

Aún no se define el futuro de México en Miss Universo

Con la franqueza que la ha caracterizado, la Miss Universo 1991 se acercó a sus fans, a través de su perfil de Instagram, para compartir sus impresiones respecto a la final de Miss Universo 2023, edición en la que la representante de México, Melissa Flores, no logró colocarse entre las 20 favoritas, y en la que resultó ganadora Miss Nicaragua. Fue entonces que Lupita rompió el silencio respecto a los rumores que la han rodeado en las últimas semanas, dejando en claro su posición ante todo lo que se ha dicho sobre su trabajo en Mexicana Universal. “El lunes que llegué a El Salvador me topé con la directora de licencias y le dije: ‘Oye, explíquenme lo que está pasando, porque nadie me ha contestado nada, nadie me ha dicho oficialmente qué está pasando para México’”, compartió Jones en la charla que sostuvo con sus seguidores.

Tal y como lo había dejado en claro hace unos días, Lupita compartió con sus fans la respuesta que recibió de parte de los organizadores: “Lo que ella me dijo: ‘Lupita, de verdad, créeme, no tenemos nada firmado para México para el año que entra. Las licencias aún no se entregan, y no hay nada firmado, y no sabemos qué está pasando, pero nosotros como organización no tenemos nada confirmado para el año que entra, para nosotros tú sigues siendo la directora hasta este momento’”, agregó, mostrándose un tanto desconcertada y con cierta incertidumbre al no recibir una respuesta certera de parte de Miss Universo.

En ese mismo sentido, Lupita se mostró un tanto preocupada respecto al futuro de la organización en general, especialmente después de que los dueños del certamen se declararan en banca rota. Y es que durante la final de Miss Universo 2023, se dio a conocer que México será la cede para la final del concurso en 2024, por lo que pidió mesura a los inversionistas interesados en ser parte de la próxima edición. “Ojalá las cosas se den de manera positiva, para que nuestro país aproveche esta oportunidad de proyectarse a nivel mundial con la mejor imagen, como ahora sucedió en El Salvador”, dijo con total honestidad.

El mensaje de Lupita para Melissa

Si bien, Melissa Flores no pudo avanzar en la final de Miss Universo, a pesar de ser una de las favoritas en las quinielas e incluso del público, Lupita Jones se mostró orgullosa del trabajo que la hermosa michoacana realizó en este proceso. Algo que se vio reflejado en el mensaje que le dedicó Jones a Melissa previo al concurso, en el que dejó en claro la confianza que tenía en ella. “Hermosa Melissa, te abrazo con mucha emoción y sentimiento. Eres una reina que ante la adversidad has mostrado siempre tu mejor sonrisa y nunca has dado un paso atrás. Que esa fuerza y valentía te acompañen hoy y siempre. Me siento orgullosa que una mujer como tú lleve el nombre de México en el pecho demostrando la fuerza, valores y belleza de la mujer mexicana. Dios te bendiga y lo que tenga preparado para ti lo recibas con amor y gratitud”, expresó conmovida en aquella ocasión.

