Conmovidos, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento agradecen las muestras de apoyo

Los últimos meses no han sido fáciles para Jimena Pérez 'La Choco', quien enfrentó con total entereza y la frente en alto una batalla en contra del cáncer de mama. Una enfermedad a la que le hizo frente bajo completa privacidad y de la que no habló públicamente hasta hace unos días, cuando finalmente compartió con sus seguidores de Instagram la noticia. En aquella ocasión, la presentadora aprovechó para agradecer a todos aquellos que, desde lo privado, se mantuvieron al pendiente de su salud y la acompañaron durante este proceso, pues por fortuna, el tratamiento que recibió resultó efectivo, por lo que actualmente se encuentra sana y fuera de peligro. Y como era de esperarse, la colaboradora de Ventaneando fue cobijada por una ola de amor de parte de sus seguidores, amigos y colegas, quienes se han mostrado solidarios con Jimena y han reconocido la valentía y la fortaleza con la que hizo frente a su enfermedad; muestras de cariño a las que tanto ‘La Choco’ como su esposo, Rafa Sarmiento, no han querido dejar pasar desapercibidas, por lo que no han dudado en dejar en claro su agradecimiento de forma pública.

El profundo agradecimiento de Jimena y Rafa

A través de sus historias de Instagram, Jimena compartió un mensaje en el que se dijo conmovida ante las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido, tras haber dado a conocer su proceso, así como lo afortunada que se siente al estar rodeada de gente que solo quiere su bien. “Gracias por tanto amor. No tengo cómo agradecer tantos mensajes de apoyo, oraciones, bendiciones, palabras bonitas de amigos y de gente que, aunque no conozco, siento cercana”, expresó Pérez emocionada, prometiendo contestar cada uno de los mensajes que ha ido recibiendo a lo largo de estos días. “Aunque me tome tiempo, iré contestando todo poco a poco, y mañana trataré de conectarme con ustedes. ¡Soy muy afortunada! Gracias a Dios”, finalizó la periodista.

Por su lado, Rafa también se mostró emocionado ante tantas muestras de cariño que han recibido como familia, a raíz de que Jimena habló públicamente de su enfermedad y de su proceso. “Estoy inmensamente conmovido por la cantidad de mensajes de apoyo y cariño hacia esta familia y muy en especial a nuestra Jimena, He leído tantos como he podido y muchos me han sacado algunas lágrimas. Gracias a todos de verdad. Gracias. Gracias. Tan valiente y asustado… ¡será mejor así!”, finalizó el presentado con los sentimientos a flor de piel, acompañando sus palabras de una fotografía familiar, en la que se le puede ver junto a Jimena y a sus dos hijos, Iker e Iñaki.

El sensible mensaje de Jimena

Fue el pasado 17 de noviembre, cuando Jimena Pérez ‘La Choco’ compartió en su perfil de Instagram un video en el que mostró algunos de los instantes más importantes de su proceso para combatir el cáncer, el cual acompañó de un mensaje en el que finalmente, tras meses de una ardua lucha, se sinceró con sus seguidores: “¡Hoy abro mi corazón y les cuento que el viernes pasado fue mi última quimioterapia! 2023 ha sido el año más difícil y retador. Comparto que después de una operación de 8 horas en mayo, varios ciclos de quimioterapia que comencé el 28 de junio, con los dolores físicos y emocionales que eso conlleva. Gracias a los ángeles de México y España que me salvaron la vida: Dr. Leopoldo Guzmán Navarro, Dr. Javier Román, Dr. Antonio de la Fuente, Dr. Pérez Vasconcelos, Dr. Olivares y Dra. Andrea Picco. A las enfermeras Lucía, Rocío, Andrea y las Helenas, Magda dignicap. Gracias a lo bondadoso y resiliente de mi cuerpo, que me sorprendió con su fortaleza. Hoy estoy sana, fuerte y agradecida de haber detectado el cáncer de mama a tiempo”, se puede leer al inicio su mensaje.

Para finalizar, concluyó con un importante mensaje: “Lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo enfrentamos eso que nos reta. Hoy estoy libre de cáncer y agradezco su amor y buena vibra. San Judas Tadeo, Virgen de Guadalupe, Virgen de Schoenstatt, Jesús. Gracias Dios”.

