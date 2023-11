Desconsolada, Taylor Swift confirma el fallecimiento de una de sus fans antes de su concierto en Brasil

Con el corazón roto y las emociones a flor de piel, Taylor Swift ha acudido a sus redes sociales para compartir una noticia sumamente triste. Y es que en medio de la emoción que generó su primera visita a Brasil, donde aún le quedan algunos conciertos por ofrecer del The Eras Tour, la tragedia ha empañado la emoción de sus fans, pues lamentablemente una de las seguidoras de la intérprete de Style murió en el estadio, mientras esperaba el inicio del show, debido a las altas temperaturas que se presentaron en el país en los últimos días. Una noticia que ha llegado a oídos de la intérprete de Style, quien a través de sus redes sociales ha compartido un mensaje en el que se ha mostrado sumamente conmovida ante esta terrible noticia, lamentando la trágica partida de su fanática y enviando sus condolencias a la familia de la joven de 23 años, que se ha podido saber se llamaba Ana Clara Benevides.

Las palabras de Taylor Swift ante la tragedia

A través de sus historias de Instagram, Taylor compartió un mensaje, escrito a mano, en el que mostró su pesar ante la irreparable pérdida de su joven fan, mostrándose desconsolada ante esta situación y buscando rendirle un sentido homenaje a Benevides. “No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show”, confirmó la artista. Swift recalcó su sentir respecto a esta triste noticia, dejando en claro el dolor que le causa saber que uno de sus fans falleció a la espera de su concierto, por lo que dijo: “Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Aún tengo muy poca información, aparte del hecho de que ella era increíblemente hermosa y demasiado joven”.

Taylor Swift se dijo abrumada ante esta situación, por lo que pidió a sus fans una disculpa adelantada por no poder hablar del tema sobre el escenario, dejando en claro que su dolor es real y que al planear esta gira jamás pensaron en que se verían alcanzados por la tragedia. “No voy a ser capaz de hablar sobre esto en público porque me siento abrumada por el dolor”, compartió la intérprete. “Quiero decirles ahora que siento profundamente esta pérdida y mi corazón roto y con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil”, finalizó.

¿Cómo murió la joven?

De acuerdo con medios locales, Ana Clara Benevides se encontraba en compañía de un amigo en el estadio, a la espera del concierto, cuando se desmayó repentinamente. Su acompañante, que es enfermero, le dio los primeros auxilios mientras los servicios de emergencia llegaban a su lugar. La joven recibió reanimación cardiorrespiratoria (RCP) a lo largo de 40 minutos, por lo que los paramédicos tomara la decisión de trasladarla de urgencia al Hospital Municipal Salgado Filho. Y aunque en un inicio sus signos vitales parecían estabilizarse, la joven sufrió de un paro cardiaco camino al hospital por lo que lamentablemente falleció.

La preocupación de Swift por sus fans brasileños

Cabe destacar, que durante el primer show que ofreció Taylor en Brasil, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, la cantante se mostró sumamente preocupada por el bienestar de los asistentes, quienes se vieron duramente afectados por la ola de calor por la que atraviesa el país amazónico. De hecho, la cantante intentó hacer todo lo posible por acercar botellas de agua a sus fans que estaban más cerca del escenario. “¿Hay gente que necesita agua por aquí?”, expresó la intérprete a medio show, mientras interpretaba el tema All To Well, pidiendo a su equipo se encargara de distribuir agua entre los asistentes.