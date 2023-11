Con nuevas fotos junto a su novio, Tania Ruiz reflexiona sobre el amor

Este año ha sido de mucho crecimiento personal para Tania Ruiz. Después de su ruptura amorosa con Enrique Peña Nieto, a inicios del 2023, la modelo decidió centrarse en ella y en su hija, Carlotta, y justo cuando más cerrada se encontraba en cuestiones amorosas, Cupido la sorprendió y la flechó con el hombre que le devolvió la sonrisa. Aunque prefirió vivir en privado el inicio de su romance, con el ingeniero español Manuel Serrano Ortega a quien presentó de manera formal el pasado 23 de octubre, día de su cumpleaños número 36, una fecha en la que compartió un mensaje en el que hizo mención especial a su novio con quien, de acuerdo con sus propias palabras, está viviendo su mejor relación. En ese sentido, hace unas horas, la mexicana compartió nuevas fotos junto a su galán con quien disfrutó de una romántica cena para dos que acompañó de un texto en el que reflexionó sobre el amor.

El amor, la mayor inspiración de Tania

A través de un álbum de dos imágenes, en las que aparecen muy románticos, Tania Ruiz compartió lo mucho que esta relación ha cambiado su forma de ver el amor: “Ser pareja es más que un título, es una complicidad eterna en donde dos almas diferentes se juntan. Es un equipo en el que se construye y se mejora. En el que se escucha y se comprende. Donde hay paciencia para lograr esos proyectos en común. Donde hay desacuerdos para formar acuerdos. Pero, sobre todo, el aprender más cosas de ti a través de la otra persona. Amar es descubrir en el otro lo que nos hace ser mejores personas. Es crecer juntos. Es ser prioridad. Hoy es un día muy especial como todos los días para hacer memorias tan especiales, únicas e inolvidables”, escribió en la primera parte.

Para Tania encontrar en Manuel Serrano al compañero ideal de vida, ha sido muy especial: “Siempre una pareja radica en compartir no sólo en el amor, sino en la complicidad donde radicamos los dos. Las risas, la empatía, el querer que los dos estemos bien. Las parejas se construyen para que sean perfectas. Es un mismo equipo. No se trata de ver quién le gana a quién, es ganar los dos. Que siempre encuentren con quien sonreír, con quien vincularse y con quien construir todo lo que alguna vez han querido. Todo se puede lograr cuando sueltas y confías”, finalizó la influencer quien en esta publicación aparece guapísima usando un maxivestido blanco.

El cumpleaños más especial

Fue a finales de octubre pasado cuando Tania sintió que era momento de presentar de manera oficial a su novio. Para tan importante anuncio, la modelo eligió el día de su cumpleaños para hacerlo más especial: “Hoy mi cumpleaños número 36. Tantas cosas que tengo que agradecer que solo volteo al cielo a decir: ‘Gracias Dios por bendecirme tanto. A veces necesito que el tiempo pase más despacio, porque la felicidad que hoy tengo hace que pase demasiado rápido. Hoy me agradezco a mí por hacerme una persona tan valiente y no lo hago por echarme porras, sino porque me ha costado vencer muchas cosas en mi vida. Bendita experiencia. Todo sana cuando aceptas, sin culpa y no con miedo”, escribió junto a la primera foto junto a su novio.

La presentación oficial de su novio

En la parte final de este texto, Tania reconoció que la compañía de su novio hizo toda la diferencia en su cumpleaños, además relató un poco de cómo se dio el flechazo: “Hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a mi novio. Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto amor. Entre más te conozco, más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba, nuestro mundo se salvaba. Sané cuando me dejé sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son los cachetes de tanto sonreír. Nuestro mundo. Mi lugar. Mi casa en cualquier lugar. Te amo infinito”, finalizó.