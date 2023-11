Las enfermedades de Anahí y Dulce María que pusieron en duda su presentación en Brasil

Cuando RBD anunció su regreso, uno de los reencuentros que más anhelaba era con su público brasileño, uno de los países que le abrió las puertas desde su inicio y en el que más revuelo causó la notica del Soy Rebelde Tour con el que, hace unos días arribaron a Río de Janeiro, su primera parada en esta gira por Brasil donde tienen programadas 9 fechas, todas sold out. La semana pasada, la agrupación por fin se reunió con sus más de 80 mil fanáticos que llenaron el estadio Morumbi: “15 años después volvemos a cantar juntos”, escribió Anahí como descripción de un video en el que muestra a su imponente público coreando los temas de la banda. Ese fue sólo el principio de su aventura en este país donde hace unos días llegaron a São Paulo donde anoche ofrecieron su primera presentación. A pesar del éxito de la gira, hace unas horas, Anahí y Dulce María publicaron en sus redes sociales mensajes en los que reportaron que se encontraban enfermas y que, tras practicarse los respectivos estudios, habían descartado que se tratara de Covid o Influenza. Dando lecciones de profesionalismo, las cantantes le cumplieron a su público en esta ciudad a pesar del malestar físico.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los síntomas de Anahí

Desde las primeras horas de este 16 de noviembre, Anahí informó a través de sus historias de Instagram que el malestar no la había dejado dormir: “Pasé la peor noche, me duelen los huesos. No sé qué pasa (no es Covid, eso creo, me acaba de dar hace poco por quinta vez)”, escribió la cantante sobre una historia en la que mostraba el termómetro marcando 38.6 grados de temperatura. Debido a que muchos de sus fans que asistirían al concierto comenzaron a preguntarse si Anahí podría presentarse, la cantante escribió en otra publicación: “Mi querida gente de Brasil. Todavía no sabemos qué es lo que tengo. Los doctores ya están aquí y haremos pruebas. Daré lo mejor de mí en los conciertos que nos quedan, espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen”.

VER GALERÍA

El mensaje de Dulce María

Pero Anahí no fue la única integrante de RBD que presentó síntomas de enfermedad, también a través de sus historias en Instagram, Dulce María compartió con sus seguidores que no se encontraba bien de salud; sin embargo, tras descartar algunos padecimientos, anunció que sí se presentaría, pero pidió comprensión debido a su estado: “Queridos amigos, como saben, desde el lunes no he estado bien, he estado con fiebre y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes el doctor dice que es un virus (ni Covid, ni Influenza) empecé con una gripa viral, que avanzó y se convirtió en bronquitis, por eso casi no tengo voz. Nada me da más impotencia, pues quisiera estar al 100 para poder darles lo mejor junto con mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento. Quería mantenerlos informados para que sepan cómo está la situación”, escribió en la primera parte de su mensaje.

Conscientes de lo importante que era para su público brasileño este concierto, tanto Anahí, como Dulce cumplieron con su cita de anoche: “Ahí estaremos con ustedes dándolo toda esta noche, dando lo mejor hasta que el cuerpo me lo permita. Gracias por comprender si no puedo estar al 100”, escribió en otra parte de su mensaje Dulce María, quien acompañó estás líneas con una foto usando un aparato nebulizador. A pesar de que la enfermedad afectó la voz de ambas, las cantantes se reencontraron anoche con sus fans en São Paulo quienes, de alguna manera, las ayudaron entonando sus canciones y haciendo retumbar el recinto en el que se realizó esta presentación que pasará a la historia como uno de los más especiales de la agrupación.}

VER GALERÍA

Anahí se rinde ante su público

Conmovida por el apoyo de sus fans, cuando Anahí entonó el tema Sálvame, una canción que canta sola, su público mostró su fuerza y a una sola voz la acompañó en este número, conmovida al escuchar cómo la arroparon, Anahí se hincó y se quedó unos minutos escuchando a sus seguidores, un momento en el que no pudo contener las lágrimas y se limitó a dirigir el micrófono hacia el público: “Nos dan toda fuerza”, escribió la cantante sobre una foto en la que se aprecia el fenómeno que es RBD en Brasil. Para regresarle el gesto de apoyo, Anahí portó una playera amarilla con la leyenda: “Brasil te amo”, además le dirigió unas palabras de agradecimiento en portugués.