Sebastián Zurita recuerda el duro golpe que significó la partida de su mamá, Christian Bach

Han pasado más de cuatro años desde que el mundo del espectáculo mexicano rindió un último adiós a Christian Bach, cuyo fallecimiento a causa de un cáncer tomó a su público por sorpresa dejando un insondable vacío en todos aquellos a los que su camino se entrelazó. Tras el deceso de la actriz, Humberto Zurita y sus hijos cerraron filas para apoyarse mutuamente ante esta pérdida irreparable llevando su duelo en compañía de su círculo más cercano y respetando la última voluntad de la argentina. Con el profundo amor que ha marcado cada una de sus palabras cuando hablan de su mamá, Sebastián y Emiliano Zurita han protagonizado un emotivo encuentro frente a las cámaras en el que, como muy pocas veces, el mayor de ellos se ha referido al doloroso momento que vivieron como familia luego de la muerte de la intérprete, un episodio que fue menos complicado de procesar, según explicó el joven actor, gracias a los consejos y lecciones que Christian les compartió a lo largo de su historia juntos.

Cómo afrontó Sebastián Zurita la partida de Christian Bach

Los hijos de Humberto se dieron cita en el programa Sale el Sol para sumarse a una catártica dinámica, en la que ambos hermanos se sinceraron sobre algunos de los acontecimientos que han marcado su destino, siendo la partida de Christian el más duro de ellos: “Obviamente lo de mi mamá fue uno de los momentos más difíciles como familia, pero creo que también sus enseñanzas lo hicieron más fácil, ese último consejo y ciertos momentos de vida que te dio”, comentó Sebastián.

El primogénito de los actores añadió que su mamá les enseñó el valor de aprovechar cualquier oportunidad y gozar de cada instante, “Creo que es esa lección que te deja: que hay que aprender a disfrutar cada momento, no estar pensando tanto en el futuro, como ahorita, tenemos la serie y disfrutar este momento que te da felicidad porque en esta carrera siempre estamos buscando lo que sigue. Qué mejor que pasar los momentos más difíciles con la gente que amas”.

El recuerdo de su mamá

Seguro de que su mamá siempre está con él y lo escucha, Sebastián respondió que no hubo palabras que se quedaran en el aire: “No me faltó (decirle) nada, cualquier cosa se la digo todavía, entonces creo que eso es lo bonito”, dijo recordando el consejo que le dio una compañera actriz, que también enfrentó la pérdida de un ser querido, “Me dijo: ‘Es un poco raro lo que te voy a decir, pero ahora vas a encontrar la manera de que no necesitas hablar por teléfono para ningún lado, nada más donde la encuentres’”. Asimismo, el intérprete reflexionó sobre cómo su mamá está presente en todos los aspectos de su vida: “Creo que lo más bonito de esto, y algo para todo la gente que ha perdido alguien, es que ya no necesitas pretextos, todo lo bonito de la vida se lo puedes culpar a ellos, ahí están y cada que te pasa algo bueno es: ‘Gracias, ma. Sé que estás chambeándole allá arriba’”.

Humberto Zurita: 'De la muerte de Christian sí tuve que pasar por una reconciliación'

Su cariñoso mensaje a Humberto Zurita

Agradecido por el incondicional apoyo de su padre, el protagonista de Cómo sobrevivir soltero dedicó unas amorosas palabras al histrión: “La persona que me hace sentir orgulloso, que me hace sentir querido, pero aparte es la motivación a hacer cosas. Es un ejemplo a seguir. Es la persona más cariñosa y hermosa que hay en el planeta y la verdad es que es mi todo”. Dirigiéndose de manera directa a su hermano Emiliano, el actor habló de lo que desea ser para él: “Como mi papá y mi mamá te dijeron: Quiero que seas mucho mejor de lo que nosotros somos, ojalá que te sirvamos de ejemplo y sabes que te amo y te quiero”.

