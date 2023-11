Como muy pocas veces, Brigitte Macron habla de la diferencia de edad con su esposo Emmanuel

Han pasado seis años desde que Emmanuel Macron se convirtió en presidente de Francia, un mandato que ha sido muy comentado alrededor del mundo y con el que se ha ganado una importante posición en la política internacional. Siempre de la mano de su esposa, Brigitte Macron, se ve a un Emmanuel con temple y formal, que se ha visto en duras situaciones alrededor de los años. Curiosamente, desde que comenzó a perfilarse como el próximo mandatario galés hubo un detalle que fue ampliamente comentado alrededor del mundo, la diferencia de 25 años que hay entre su edad y la de su esposa, así como las circunstancias bajo las que se conocieron. Como se sabe, Brigitte -de 40 años- era la maestra de teatro del colegio Catholic Providence, en donde Emmanuel era un estudiante -de 15 años-. En aquel entonces, Brigitte estaba casada y era madre de tres hijos, una de ellas de la edad de Emmanuel, por lo que todo parecía estar en contra de que pudieran tener una relación. Ante el escándalo que envolvió el romance en su pequeña provincia, se sabe que los padres de Emmanuel lo mandaron a París, pensando que esto haría que las cosas se calmaran, pero la realidad es que nada iría en contra de la relación que los llevaría al altar en contra de todo pronóstico el 20 de octubre del 2007, exactamente una década antes de que Macron llegara a la presidencia de Francia. Siempre franca, Brigitte ha hablado sobre las circunstancias en las que comenzó su relación con Emmanuel en una charla con Paris Match, en la que habló de su papel como esposa del mandatario.

Qué dijo Brigitte Macron sobre los inicios de su relación

Aunque es un tema ampliamente comentado desde que Emmanuel se comenzó a perfilar como dirigente de Francia, la realidad es que la pareja ha sido discreta al tocar este tema con apenas algunas declaraciones a lo largo de los años. Pero, en esta ocasión, Brigitte ha profundizado un poco más al respecto, comenzando por contar cómo es que se empezaron a dar las cosas, cuando él era alumno del colegio en el que ella daba clases de teatro. “Fue un desastre en mi cabeza. En el momento de la muerte de mi padre, quedé atrapada en un huracán interno. Para mí, un chico tan pequeño era prohibitivo”, comienza explicando, para continuar con el momento en el que el ahora mandatario se mudó a la capital francesa cuando sus padres buscaban poner distancia entre ellos, “Emmanuel tuvo que ir a París. Me dije a mí misma que se iba a enamorar de alguien de su edad. Eso no sucedió. Por mi parte, nunca volví a hacer teatro en La Providencia…El único obstáculo eran mis hijos. Me tomé un tiempo para no arruinarles la vida. Duró diez años, era hora de encaminarlos”, explica. Ha de recordarse que, una de sus hijas era compañera del colegio de Emmanuel y que para mantener su relación con el ahora mandatario, ella renunció a su carrera como maestra, que en esta entrevista cuenta era algo que verdaderamente disfrutaba.

Sobre sus tres hijos, Sébastien, Laurence y Tiphaine, a quienes suele proteger de la mirada pública, dijo brevemente: “Puedes imaginar lo que escucharon…Pero no quería perderme mi vida. No sé cómo habrían vivido nuestro matrimonio mis padres, que fueron ejemplo de fidelidad y educación”. En esta charla completamente abierta, Brigitte también se remitió a una anécdota: “La primera vez que conocí a Joe Biden, me preguntó: ‘¿Dijiste que sí inmediatamente cuando Emmanuel te propuso matrimonio? Yo tuve que preguntar varias veces’”.

Qué había dicho antes Brigitte sobre su relación

Ha sido solo en un puñado de ocasiones que Brigitte ha tocado este tema, pero siempre lo ha hecho con gran naturalidad. “Cuando leo sobre nosotros, siempre me parece que estoy leyendo la historia de alguien más. Nuestra historia es tan simple…El único defecto de Emmanuel es ser más joven que yo…Si no hubiera elegido esto, me habría perdido de mucho en mi vida”, dijo a Elle hace unos años.

