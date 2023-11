Fallece el padre de los hijos de Matilde Obregón a sólo unos meses de la partida de uno de sus gemelos

En medio del duelo que enfrenta Matilde Obregón, tras el sensible fallecimiento de su hijo, Francisco Forastieri, quien perdió la vida luego de que se desplomara un balcón de una propiedad en la que el joven, de 29 años de edad, se encontraba conviviendo con un grupo de amigos, la familia de la comunicadora se viste nuevamente de luto, debido a la repentina muerte de Francisco Forastieri, ex pareja de la periodista de espectáculos y papá de sus gemelos. En agosto pasado, ante la partida del hijo de los comunicadores, Gustavo Adolfo Infante envío a la ex pareja sus condolencia, ante la difícil partida de uno de sus hijos, el sentido mensaje fue trasmitido por su programa De Primera Mano: “Quiero tomarme un minuto, si el público me lo permite, para mandarle un abrazo muy solidario a mi amiga y compañera Matilde Obregón y también la padre de sus hijos, Francisco Forastieri, porque ellos tienen unos gemelos, entiendo que los chicos se fueron de fin de semana a Valle de Bravo y entiendo que sufrieron un accidente en la cabaña en la que estaban”, narró el periodista sobre la tragedia que le arrebató la vida a Francisco Forastieri Obregón.

El adiós de su alma mater

Aunque, hasta el momento, Matilde Obregón no ha reaccionado públicamente a la muerte del papá de sus hijos varios medios de comunicación, sobre todo del ámbito deportivo, han retomado la información.La noticia del deceso del ex comentarista deportivo se confirmó a través de las redes sociales de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, institución de la que fue egresado el periodista en la generación 1984-1988. Aunque las condolencias se publicaron hace unas horas, en el documento se informa que murió el pasado 13 de noviembre. Tras hacerse público este mensaje, compañeros del periodista comenzaron a reaccionar en redes sociales como Daniel Rentería, ex cronista de Televisa Deportes que lamentó su muerte en redes sociales: “Tristemente me entero del fallecimiento de Francisco Forastieri, buen amigo, compañero de trabajo por muchos años en TD. Mi Foras, te recordaré como un tipo divertido, ocurrente, capaz y profesional periodista deportivo. Luz en tu camino, querido Paco. Descansa en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su carrera en los deportes

Aunque se conocen muy pocos detalles sobre la relación entre el periodista y la madre de sus hijos, de acuerdo con información de el diario El Universal, Francisco conoció a María Matilde Obregón en las aulas de la Septién, institución de la que también es egresada la periodista de espectáculos. Se sabe de Paco Forastieri, como lo conocían sus cercanos, ingresó a las filas de Televisa en 1985, donde comenzó trabajando junto a Abraham Zabludovsky. Entre los años 80 y 90 fue una de las voces más representativas de los deportes al interior de televisora, gracias a su destacada labor en coberturas como los mundiales de México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

A pesar de que Matilde Obregón lleva muchos años en el medio del espectáculo trabajando como periodista ha preferido mantener los detalles de su vida privada alejados del ojo público; sin embargo, hace un año, durante su visita al canal de entrevista que Rosita Pelayo y Jorge Zamitiz tiene en Youtube, la comunicadora se abrió de capa y compartió algunos detalles de su vida en familia: “Yo tengo unos gemelos, tengo 28 años, los dos son comunicadores, no se quisieron dedicar a lo mío, al mundo del espectáculo no, van mucho más a los deportes, mi ex marido trabaja en los deportes”, comentó en aquella ocasión la periodista quien, también compartió que sus dos hijos la apoyaban en su proyecto en internet.

La reciente aparición de Matilde Obregón

Hace unos días, Matilde Obregón reapareció en las redes sociales gracias a la foto que Maribel Guardia compartió del encuentro con la periodista con quien protagonizó un encuentro muy especial, debido a que recientemente ambas perdieron a un hijo: “¿Ustedes creen en los milagros? Anoche nos visitó en el teatro @matildeobregon, ella y yo estamos transitando por el momento más triste de nuestras vidas, las dos perdimos un hijo… Cuando me enteré la fui a visitar y le llevé de regalo una Virgen de Guadalupe, nos pusimos a rezar el rosario y de un momento a otro empezamos a sentir un fuerte olor a rosas, no había cerca un jardín ni flores de ningún tipo, para mí fue un regalo de la Virgencita, ella siempre lleva en sus manos rosas”, compartió la actriz de Lagunilla mi barrio junto a una foto con Matilde Obregón.