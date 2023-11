Con un viaje a Las Vegas, Lorenzo Lazo sorprende a Luz Blanchet por su cumpleaños

Después de convertirse en una de las parejas sorpresa del verano, Luz Blanchet y Lorenzo Lazo continúan disfrutando de su romance, ahora en otras latitudes. Luego de que, a finales de agosto, la presentadora se convirtió en la gran cómplice de Lorenza Lazo, durante la fiesta que ofreció por los 70 años de su papá, el economista quiso regresarle el gesto y darle un obsequio que jamás olvidará. Con motivo de los 57 años de la colaboradora de Hoy, Lorenzo Lazo la llevó de viaje a Las Vegas, ciudad que están disfrutando juntos y que ha servido de escenario para románticas fotos que compartieron en redes sociales. De la mano han visitado los sitios más icónicos de la llamada ciudad que nunca duerme que a partir de ahora tendrá un especial significado en su historia de amor.

Un regalo de lujo

A través de su feed de Instagram, Lorenzo Lazo compartió un álbum de dos imágenes con las que compartió pormenores de esta romántica aventura en la que el principal objetivo es consentir a su novia: “La vida es un viaje en el tiempo”, escribió el economista como descripción de su primera publicación en la que aparece junto a Luz Blanchet a bordo del avión que los llevó a Las Vegas. También incluyó una imagen del pastel que disfrutó la conductora una vez que llegaron a su destino. En la foto, aparece la cumpleañera sosteniendo un plato con una rebanada con la pequeña leyenda: “Happy Anniversary”. Más tarde, el especialista en finanzas compartió más detalles de cómo pasaron este día tan especial para su novia.

Para sorprender a Luz en su cumpleaños, Lorenzo la llevó a The Sphere, el nuevo atractivo de la ciudad que, de acuerdo con las palabras de Lazo, les resultó impresionante: “Una experiencia memorable”, escribió en una parte del mensaje con el que acompañó las dos fotos en el nuevo recinto de entretenimiento de Las Vegas, sitio que fue inaugurado el mes pasado con un concierto de U2: “Luz Blanchet memorias inolvidables”, se lee en otra parte de esta publicación. Como portada de este álbum, el economista eligió una selfie junto a su novia al interior de este lugar: “Hay que sonreírle a la vida para que la vida te sonría de regreso”, conmovida por este inolvidable festejo de cumpleaños, Luz Blanchet les escribió: “Gracias por tanto”.

Su historia de amor

En julio pasado, después de que Luz Blanchet y Lorenzo Lazo anunciaron, en exclusiva para ¡HOLA!, su relación, Luz Blanchet le concedió una entrevista a su compañera de trabajo, Andy Escolona, a quien le compartió más pormenores de su relación: “Yo no muestro mi vida privada, pero es la primera vez que ando con alguien público. Después de que me divorció, jamás le había presentado a nadie a mis hijos y eso ya lo dice todo”, confesó la presentadora en una charla que se transmitió en el programa Hoy. Según contó fue el economista quien dio el primer paso, primer, con el ánimo de contactarla con algunos especialistas médicos que pudieran ayudar a una de las hijas de Blanchet: “Nos pasamos teléfonos (…) empezamos a hablar y se acordaba de todo lo que habíamos platicado meses atrás. Y yo me preguntaba, ¿para qué me habrá hablado?, total me dice: ‘Tengo unos amigos que van a cumplir años de casados y quería saber si, ¿me querías acompañar?’”.

Un noviazgo muy bonito

Para Luz Blanchet la seguridad que mostró Lorenzo Lazo para invitarla a salir a un evento personal fue completamente nuevo, sobre todo cuando le avisó que pasaría por ella a su casa: “Llegamos, las miradas así sobre nosotros eran unas 300 personas, entramos del brazo, nos sentamos, no la pasamos platicando todo el rato, ponen música de los 80 y lo sacó a bailar”, recordó la presentadora sobre su primera cita que resultó ser un éxito, pues a partir de ahí ya no se separaron. Según explicó están teniendo un noviazgo muy bonito: “Cuando ya es unas segunda vuelta o tercera, es mucho más fácil que se dé este tipo de relación de tú allá y yo acá, es un hombre hecho y derecho y no va a estar baboseando”, añadió. Por último, admitió que Lorenzo le pareció muy atractivo desde que se conocieron: “Se me hace un hombre súper guapo”.