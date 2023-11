Coco Levy habla de la herencia de Mariana Levy y de sus sobrinos

La vida de Talina Fernández y de su familia dio un giro dramático cuando años atrás ocurrió el fallecimiento de Mariana Levy, a quien le sobreviven tres hijos; María, -producto de su relación con Ariel López Padilla-, así como Paula y Emilio, a quienes tuvo durante su matrimonio con José María Fernández El Pirru. Precavida como solía ser, la actriz dejó todo en orden en relación con su herencia, aunque desde su partida esta no ha podido ser entregada a sus hijos, pues uno de los aspectos a considerar era que debían ser mayores de edad. Sincero, Coco Levy, hijo de la también llamada Dama del Buen Decir, habló de esta situación y cómo van las cosas en ese sentido, asegurando que los jóvenes están a punto de poder recibir lo que les corresponde, ahora que José Emilio ha logrado cumplir los 18 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué pasó con la herencia de Mariana Levy?

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Coco Levy reveló qué fue lo que sucedió con la herencia de Mariana Levy desde su fallecimiento, un proceso que se ha tornado complejo, en parte por los procedimientos legales que se han llevado a cabo, como el hecho de hacer cambio de albaceas en periodo de tiempos determinados. “En algún momento, primero empezó siendo Patricio mi hermano y fue muy complicado en muchas cosas. La mejor amiga de Mariana era una abogada que luego resultó que pues no debe haber tenido tanta experiencia, no ayudó pero sí, cómo estorbó. Dijeron que Pato había hecho mal las cosas, entonces esta abogada amiga de Mariana hizo que lo quitaran como albacea y me pusieron a mí…”, reveló el también productor.

Ante ese panorama, Coco revela cómo procedió escuchando con atención las indicaciones de juez, algo que originó diferencias con la abogada a cargo del proceso en ese entonces. “Yo fui con el juez, el juez dijo: ‘Esto es parte de la masa hereditaria, se tiene que liberar en su momento’, y entonces la amiga de Mariana dijo: ‘Por qué no nos das el dinero, el dinero de Mariana’. (Dije): ‘Cuál dinero, no hay dinero de Mariana, hay un juez que nos dice que hay una masa hereditaria y que cuando llegue el momento nos lo va a dar’. (Dijo la abogada): ‘Entonces remuevan a Coco’ y entonces pusieron a una amiga de ella de albacea, y eso no se ha liberado hasta que los niños tengan 18 años. Está en ese proceso porque acaba de cumplir 18 años José Emilio…”, explicó.

VER GALERÍA

La herencia de los hijos de Mariana Levy

A lo largo de los años, y debido al tema de la herencia, se dijo que entre Coco Levy y María su sobrina, hija de Mariana, habían existido ciertas diferencias. Sin embargo él mismo ha aclarado esta situación: “No, en realidad no (me pelee con María). Yo recuerdo que lo que ella me reclamaba no tenía ni sentido y yo no tengo una relación con ella ni buena ni mala, digo, sí hay relación absolutamente amable y querida de: ‘Hola chaparra cómo estás, bienvenida’, pero así de que nos hablemos o salgamos o seamos amigos, no’…”, explicó durante la charla.

En ese sentido, Coco también reveló cómo va marchando todo con el tema de la herencia, la cual al parecer ya está a punto de ser entregada a sus sobrinos. “Pero María es una persona especial que ya están a cargo con ellos de la sucesión testamentaria de Mariana, están en su parte final, en la parte de que ya se los van a adjudicar…”, contó. Por otro lado, confirmó que Talina Fernández incluyó a Paula, María y José Emilio en su testamento, dando detalle de lo que eso implica. “Y dentro de la sucesión testamentaria de mi madre, que eso es ahorita, que también soy el albacea, ahí va a haber una cosa muy importante para ellos… Es un terreno que tenía mi mamá en San Miguel de Allende, que cuando mi mamá compró en la década de los 80 a finales de los 70, estaba en el monte, pero resulta que los grandes desarrollos y las cosas bonitas de San Miguel se van hacia allá, es la carretera a Dolores… en esa carretera hay un terrenito que compró mi mamá que tiene 500 mil metros cuadrados, entonces ese terreno está en la sucesión testamentaria dividido con una parte igualitaria, para Pato y para mí y los hijos de Mariana, la tercera parte en tres partes…”, explicó.

VER GALERÍA