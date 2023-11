La contundencia de José Emilio Levy al hablar sobre su distanciamiento con su papá y Ana Bárbara

Con el anhelo de seguir los pasos de su familia en el medio artístico, José Emilio Fernández Levy se ha dado cita en las instalaciones de Televisa para reunirse con Eugenio Cobo, Director General del Centro de Estudios Actorales (CEA), en busca de una oportunidad para comenzar su preparación profesional en la reconocida escuela. Tras externar su deseo de seguir los pasos de su mamá y su abuela, el joven habló de su actual relación con Ana Bárbara, de quien se mantiene alejado a raíz de una serie de desafortunadas declaraciones que hizo el nieto de Talina Fernández respecto al círculo familiar de la cantante, con la que por años había sostenido un vínculo de madre e hijo tras la repentina partida de Mariana Levy. Además de referirse a esta compleja situación, José Emilio abordó su distanciamiento de su padre, José María Fernández El Pirru, señalando que no está interesado en reconstruir los lazos que los unen, ya que prefiere seguir su propio camino.

Al igual que su hermana Paula -que hace unos meses inició su formación en esta misma institución educativa de la televisora mexicana-, José Emilio habló de su firme intención de incursionar en el mundo de la interpretación. “Vengo de reunirme con el maestro Eugenio Cobo. Mi intención es entrar al CEA a estudiar actuación”, dijo en una entrevista para el programa Hoy en la que mencionó que su decisión está ligada a su deseo de continuar con el legado de sus seres amados, “(Quiero) Seguir con la herencia familiar de mi abuela, de mi mamá, de todos, y así honrarlas. Sería un sueño para mí pronto estar ante las cámaras y empezar con esto”.

Sobre su relación con Ana Bárbara y su papá

En temas más personales, el joven comentó que hasta el momento no ha restablecido comunicación con El Pirru y Ana Bárbara: “No he hablado con nadie, ni con Ana ni con mi papá, no tengo contacto”, agregó señalando que quiere fijar su independencia tanto en su vida privada como profesional, “Por el momento yo prefiero crecer solo, abrir mis alas y encontrar mi camino”. Contundente, José Emilio dejó en claro cuál es su postura ante la posibilidad de una reconciliación con su padre: “No tengo la intención, la verdad es que yo ya soy huérfano de padre y madre. No me interesa tener una relación con mi papá”.

Cómo afronta la partida de Talina Fernández

Sin duda, han sido meses complicados para la familia de José Emilio tras el sensible fallecimiento de Talina, quien dedicó su vida entera al cuidado de sus seres amados. Fue el pasado mes de octubre que Coco y Pato Levy realizaron un bazar en el que pusieron en venta varios preciados artículos de la Dama del Buen Decir, una decisión que generó sentimiento encontrados en José Emilio: “Entiendo también la situación de mis tíos, que están pasando también un mal momento”, añadió mostrándose comprensivo ante las circunstancias que atraviesan sus tíos, “A mí me hubiera gustado más quizás un museo de mi abuela o bueno quedarnos con las cosas, pero entiendo su situación”.

En una reciente entrevista con el diario Récord, el joven se sinceró sobre cómo ha afrontado el duelo por la partida de su abuela. “Todavía me encuentro en negación. Quiero que me digan que es una broma y que me llamen para decirme que vaya a desayunar a casa de mi abuela. Estoy en shock…”, explicó el joven. Cabe recordar que Talina fue muy apegada a sus nietos, además de cobijarlos con su cariño y consejos, los apoyó económicamente en varias ocasiones.

