Un nuevo documental analiza el caso de Michael Oher, en quien se basó The Blind Side En medio de la batalla legal de Michael Oher, el chico en el que se inspiró la cinta The Blind Side, se ha publicado un documental que muestra otra realidad a la de la famosa película

Han pasado catorce años desde que la cinta The Blind Side, protagonizada por Sandra Bullock, conmoviera al mundo con la historia de Michael Oher, un chico que fue adoptado para poder cumplir su sueño de alcanzar el éxito en la NFL. Nadie esperaba que hace apenas unos meses, el mismo Michael decidiría emprender acción legal contra los Tuohy, la familia que supuestamente lo había adoptado. El ahora retirado jugador de americano explicaba que había sido engañado para firmar lo que él creía que era una adopción, pero realmente era una conservaduría que otorgaba a la pareja poder legal sobre cualquier negociación que él firmara. Dentro de los documentos entregados a la corte se explicaba que había sido apenas este año que se había enterado de esto, y su abogado declaraba en una entrevista con ESPN que, al investigar más sobre la situación, descubrió que era el único miembro de la familia que no había recibido un pago por los derechos de la cinta inspirada en su vida. En cuanto comenzó a correr la noticia, los Tuohy negaron fervientemente haber explotado económica su relación con Oher. Ante esto, la corte actuó de forma casi inmediata al remover a principios de septiembre la conservaduría, con la jueza mostrándose ampliamente sorprendida de que se les haya permitido imponer esta figura legal que está limitada a los adultos que no pueden hacerse responsables de sí mismos, lo que no era el caso en la situación de Michael. A pesar de esto, el caso sobre las ganancias sigue en pie y recientemente, documentos de la corte mostraron que la pareja sí realizó algunos pagos a Michael a lo largo de los años. Ahora en medio de este conflicto legal, se ha publicado un documental que muestra una vida distinta a la que se veía de Oher en The Blind Side.

Qué se ve en este documental sobre Michael Oher

Blindsided es el nombre del documental que ha producido por CNN FlashDocs y que hoy se estrena en HBO Max, en donde se buscó dar un testimonio real de lo que pasó en la vida de Michael Oher y que no necesariamente se vio reflejado ni en la famosa cinta ni en el libro que inspiró la historia. Se sabe que entre las personas que aparecen dando su testimonio están dos de los chicos que vivían en la misma casa de acogida que Michael, quienes declaran que las cosas eran distintas a lo que se ha hablado en la ficción. Los dos, Nate y Quwanda Hale, se dicen bendecidos por haber tenido a una madre de acogida que los mantuvo en esos años, a diferencia de lo que se ve en la cinta en donde supuestamente Michael ni siquiera tenía una cama para dormir. Los hermanos han confirmado que desde el primer momento, Michael dejó claro que su objetivo era jugar futbol americano, pero especificaron que la dramatización de la cinta no estuvo apegada a la realidad sobre el pasado de Oher antes de llegar con los Tuohy.

Al parecer, apoyando el sentir de Michael en su acción legal contra los Tuohy, Nate apunta a que uno de los grandes anhelos de los muchachos que crecen en una casa de acogida es ser adoptados y que enterarse que esto no sucedió en realidad, es una traición.

Las palabras de uno de los amigos de la juventud de Michael

Esto va de la mano con las quejas que desde primer momento Michael ha expresado sobre la cinta, pues en más de una ocasión dejó claro que sintió que lo que se vio en pantalla no reflejó lo que era él en verdad. En esta misma línea, Quintero Franklin, que fuera su compañero en el colegio Briarcrest, cuenta en el documental que al salir de ver la cinta en el 2009 quedó con un mal sabor de boca, sobre todo al hablar de aquella escena en la que Michael tiene dificultades para leer -algo de lo que el mismo ex jugador se ha quejado públicamente-: “Como amigo, estaba avergonzado por él, no era preciso y era doloroso”. El mismo Quintero explica que Michael empezó a quedarse con su familia, algo que lo hizo muy feliz, pero por comodidad fue que los Tuohy -que vivían cerca de la escuela y estaban involucrados con el equipo de futbol del colegio- le empezaron a ofrecer morada. Esto dista de lo que se vio en la ficción, en donde la familia abría las puertas de su casa, porque Michael no tenía un lugar en donde quedarse.

En medio de la polémica que seguramente levantarán estos nuevos testimonios, en la información sobre el documental, CNN hace referencia a los documentos que los Tuohy entregaron sobre los pagos a Oher, revelando que a finales de noviembre el equipo legal de Michael entregará pruebas que van en contra de esto. Por lo que, aparentemente, éste es solo el inicio de lo que se podría convertir en un mayor problema legal entre ambas partes.

