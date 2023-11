Paulina Mercado comparte detalles de la operación a la que se someterá próximamente

Luego de que hace un par de días, Paulina Mercado confesó en el último video que publicó en el canal que tiene junto a su novio, Juan Soler, en Youtube, que le fue detectado un tumor en la cabeza, por el cual se tendrá que someter a una delicada operación, hace unas horas, la presentadora abordó el tema en solitario, ahora en sus historias de Instagram. Ante la preocupación de sus seguidores, la presentadora de Sale el Sol compartió más detalles de esta situación de salud que debe atender lo antes posible. Debido a la reacción de sus fans a la noticia de su próxima operación, esta tarde, Paulina realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las que compartió más pormenores de su condición médica: “Me siento muy apapachada”, comentó sobre el sinfín de mensajes que le hicieron llegar tras el anuncio.

Su condición médica

Entre los nuevos detalles que reveló fue el hecho de que el tumor le fue detectado hace más de tres años; sin embargo, en su última visita al médico la indicación fue retirarlo: “Todo va a estar muy bien, estoy muy confiada, estoy muy positiva. Es un tumorcito que tengo aquí atrás, la verdad es que lo tengo desde hace tres años, pero la última vez que me lo checaron, porque me lo reviso cada seis meses, para ver que no se mueva o para ver que no crezca, y la última vez que me lo checó el doctor, me dijo: ‘Es momento de quitarlo, porque ya va a dar lata. Ahorita estás joven y es momento de hacerlo’. Estoy confiando mucho en los doctores, en Dios, en la ciencia, confió mucho en mí, en la actitud que le pongo”, puntualizó.

La fecha de su operación

Paulina también se animó a revelar la fecha de su intervención quirúrgica: “Me lo sacan el 11 de diciembre, pero voy a estar muy bien, muchas gracias por tantos mensajes, por tanto cariño, me siento muy abrazada”, añadió. Cuando una de sus seguidoras le preguntó sobre su fe y el miedo a la muerte, aseguró: “Desde luego que creo en Dios y todos los días me conecto con él, ¿le tengo miedo a la muerte?, no, no le tengo más miedo a no vivir, creo que todos vamos a morir en algún momento de la vida y creo que sería peor no vivir la vida plenamente, así es que debemos gozar cada momento cómo si fuera el último”, contestó la conductora.

Para la conductora, esta situación se ha convertido en la oportunidad perfecta para replantearse su presente: “Es increíble cómo la vida te manda regalos, disfrazados de tragedia, pero realmente, es un obsequio para replantearte la vida, siento que la escala de prioridades cambia por completo. Nada más de saber la vulnerabilidad de la vida y todas las cosas que quiero vivir y hacer. Creo que es una oportunidad, yo espero también estar muy bien para seguir platicando de esto y seguir la vida con todo”, explicó. Sobre qué hace para mantener la calma en una situación como esta, aseguró: “A mí me sirve muchísimo meditar, sino medito estoy todo el día acelerada, mi día comienza diferente cuando realmente me doy este espacio para mí. También me relaja colorear mándalas. El estrés, la enfermedad del Siglo XXI te lleva a lugares inimaginables, así que es muy importante hacer todo lo posible por estar tranquilo”.

La paz que le trajo Juan Soler

En otros temas, Paulina también fue cuestionada sobre su relación con Juan, de la que dijo: La palabra perfecta sería paz, me siento en paz, con estabilidad emocional, me siento en armonía, me siento feliz, plena, es como si lo conociera de toda la vida, me siento muy feliz y enamorada”. Cuando le preguntaron cómo solucionan sus problemas de pareja, sorprendió a sus seguidores revelando que, hasta el día de hoy, nunca se han enojado: “Con muchísima comunicación, la verdad es que no hemos tenido ningún problema, ¿pueden creer que nunca nos hemos peleado?, evidentemente hemos pensado distinto, pero creo que nuestro amor es tan grande que aguanta cualquier cosa, es increíble el respeto que nos tenemos”, finalizó.