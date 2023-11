Conmovida, Salma Hayek revela que asistió al funeral de Matthew Perry

En días pasados, la lamentable partida de Matthew Perry, protagonista de la serie televisiva Friends, conmocionó al espectáculo. Las despedidas de otros actores que compartieron créditos con él en más producciones han sido constantes, y ahora es Salma Hayek quien se ha expresado a corazón abierto sobre lo difícil que ha sido para ella asimilar esta noticia. Recordemos que en la década de los noventa, la actriz trabajó junto Perry en la película titulada Fools Rush In, y a partir de ese momento la amistad entre ambos perduró hasta los últimos días de vida del intérprete. En una conversación con motivo del reciente filme que produce, titulado El Sabor de la Navidad, la veracruzana reveló que incluso hizo acto de presencia en el funeral del actor, quien es recordado con mucho cariño.

Salma habla de la partida de Matthew Perry

Cercana como siempre a conversar con los medios, Salma concedió una entrevista al programa televisivo Despierta América, en donde se le preguntó sobre cómo ha asimilado la repentina muerte de Matthew. “Ha sido muy difícil y muy sorprendente y quizá lo que lo hace aún más trágico es que Matthew estaba en el mejor momento de su vida…”, confesó Hayek durante la charla, en la que además destacó algunas de las cualidades que definieron la personalidad del intérprete. “Fue muy luchón, tuvo que luchar por muchas cosas en él mismo y ahora creo que se había encontrado y había encontrado algo que le daba un motor muy fuerte y estaba lleno de pasión, de ilusiones, muy activo, muy feliz, estaba finalmente muy feliz…”, dijo, visiblemente conmovida por esta situación.

Asistió al funeral de su amigo Matthew

El pasado 3 de noviembre, los seres queridos y amigos cercanos a Matthew Perry fueron parte de su funeral, el cual fue realizado en Forest Lawn Memorial Park, en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con reportes de People, Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, estrellas de Friends, estuvieron presentes en la ceremonia, la cual se dijo tuvo una duración de dos horas. Más allá de la información que circuló, ahora es Salma quien ha confirmado haber asistido a despedir al actor, un suceso que provocó en ella cierta impresión, así como en muchos que lograron conocer a Matthew. “Yo fui un poco de incógnita, hace unos pocos días, porque estaba en Los Ángeles, a su velorio, y esto que todo mundo decía: ‘Qué ironía que en este momento se nos va’…”, explicó en su charla con el programa televisivo, tratando de ser discreta sobre los detalles de lo que aconteció ese día.

Con la celebración de las fiestas decembrinas en puerta, Salma reconoció que los sentimientos suelen removerse por la serie de circunstancias que tocan la vida de varias personas. De hecho, al referirse a Perry y su notable ausencia a partir de ahora, habló del tema. “Nunca faltan las lágrimas, la gente está como a flor de piel de todo. Nos volvemos súper sensibles en la Navidad…”, explicó en otro momento de la entrevista, dejando ver que echará de menos a su amigo, con quien vivió una etapa memorable en los sets de grabación.

La nostalgia de Salma al recordar a Matthew

En la década de los 90, Salma comenzaba a despuntar su carrera en Hollywood, fue en ese tiempo en que coincidió con Perry durante el rodaje de la cinta Fools Rush In, una etapa de gratos recuerdos para la actriz, quien poco tiempo después del fallecimiento de Matthew se pronunció con un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Hace dos días, desperté con las impactantes noticias de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días el procesar esta profunda tristeza. Hay un lazo especial que se da cuando compartes tus sueños con alguien, y juntos trabajamos por ellos…”, escribió en las primeras líneas de su dedicatoria. Para hacer este texto más emotivo, ilustró el mismo con algunas fotografías de esa época en la que trabajaron juntos. “Me conmovió mucho, el año pasado, cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram cuánto había amado Fools Rush In, y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos, era probablemente su mejor cinta. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese significativo momento en nuestras vidas con un profundo sentimiento de nostalgia y gratitud. Mi amigo, te has ido demasiado pronto, pero continuaré valorando tus tonterías, tu perseverancia y tu encantador corazón. Hasta siempre, dulce Matthew, nunca te vamos a olvidar”, agregó.

