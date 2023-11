Lo que ha revelado Daniel Bisogno a Pati Chapoy sobre su reciente hospitalizacion

Hace unas semanas Daniel Bisogno causó preocupación entre sus seguidores y los fans del programa Ventaneando, luego de que en ese mismo show se diera a conocer su ingreso al hospital, debido a una crisis de salud que había enfrentado. En aquel entonces, tanto el conductor como sus compañeros de programa, encabezados por Pati Chapoy, decidieron ser discretos al respecto y no entrar en mayores detalles hasta que el parte médico fuera optimista y el mismo Daniel pudiera contar su experiencia. Tal y como ha sucedido en la sincera entrevista que el también actor ha concedido a Chapoy, en la que con total sinceridad finalmente ha contado exactamente cuál fue la razón de su hospitalización y cómo es que se encuentra actualmente.

El relato de Daniel sobre su reciente crisis de salud

En la charla que sostuvo con Pati, Daniel fue muy claro a la hora de referirse al padecimiento que puso en riesgo su salud y por el cual tuvo que ser hospitalizado. Y es que según reveló, luego de haber sentido un fuerte dolor en el estómago, decidió acudir al médico a comprobar que todo estuviera bien, por lo que le fue practicada una endoscopía -procedimiento de rutina que debe realizarse luego de la pasada crisis que sufrió hace cinco meses-, con la que descubrieron que algo no estaba bien. “En la endoscopía vieron que había un pequeño hilito de sangre y querían ver de dónde venía, si de alguna de las várices o no, encontraron de dónde venía y pusieron un pequeño parche, y sí me dijo el doctor: “Está inflamada la vesícula, pero yo creo que podemos esperar un poco (para una cirugía)”, compartió el presentador.

Daniel relató que tras esa revisión continuó haciendo su vida normal e incluso dio función de la obra Lagunilla Mi Barro en el teatro; sin embargo, comenzó a sentirse mal. “Ahí empecé a sentir un dolor muy fuerte… Era una inflamación muy fuerte y un dolor intenso”, compartió el intérprete, quien nuevamente acudió al médico, en donde se le realizaron todo tipo de estudios, en los que se dieron cuenta que su vesícula estaba muy infamada y tenían que operar de emergencia. “(El cirujano) Tuvo que hacer un trabajo extra, porque mi vesícula estaba muy pegada al hígado, y a las vísceras, es como despegar un globo, por mi problema de las várices, se podía venir una hemorragia. Lo lograron afortunadamente, limpiar todo, tuvieron que dejar un pedacito (de la vesícula) adherida al hígado, para evitar una hemorragia”, agregó.

¿Cómo se encuentra el actor?

En ese mismo sentido, Pati fue muy frontal a la hora de cuestiionarlo por el estado de su salud y de su hígado, órgano que se ha visto afectado por los problemas de salud del intérprete. Algo de lo que Bisogno habló con total honestidad. “Bien, bien, no, lógicamente (el hígado) está dañadón, no dando problemas, funcional, hasta el momento, al día de hoy, por eso hay que estar vigilándolo constantemente eso y todo lo demás; el hígado tiene sus daños, obviamente, pero hasta el momento está funcional”, expresó el también locutor, quien desechó por completo las versiones que se han difundido sobre que necesita un trasplante de hígado. “Ay no (no necesito un trasplante), lógicamente la gente puede decir muchas cosas sin tener el conocimiento, de repente pueden satanizar palabras que no tienen idea y que no entienden. Hasta el día de hoy el informe que yo tengo de mis doctores y es el que quiero tener es seguirme cuidando y seguir haciendo lo que tengo que hacer para estar como me siento cada vez, mejor”, finalizó.

¿Por qué fue hospitalizado hace cinco meses?

En otro momento de la entrevista, Daniel Bisogno habló sobre su estado de salud, haciendo un breve resumen del padecimiento que lo llevó a estar hospitalizado la vez pasada, para luego ahondar un poco en lo que sucedió en esta segunda vez. “Tú estuviste de nueva cuenta una semana internado y estuviste en Terapia Media, porque a través de que se te revienta la vesícula, vino una infección terrible”, preguntó Chapoy a Bisogno, a lo que él respondió. “(La ocasión pasada) Se hicieron unas várices en el esófago, de las cuales no nos percatamos, y empecé a sangrar, hasta llegar a un punto donde fue de gravedad en ese momento, fui hospitalizado, estuve una semana hospitalizado, en lo que pegaban esas várices y empezaron a revisar y arreglar cómo estaba todo por dentro”, compartió.

