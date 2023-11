Galilea Montijo responde contundente a las críticas tras su visita a Acapulco

Luego de la tragedia que azotó a Acapulco tras el paso del huracán Otis, Galilea Montijo emprendió camino hacia el puerto para reencontrarse con su familia y estar pendiente de su hijo Mateo. Agradecida de poder encontrar bien a los suyos a pesar de la devastación, se dispuso a brindar apoyo a los damnificados, acciones que fueron mostradas durante algunos días a través de las transmisiones en vivo realizadas por el programa matutino Hoy, compartiendo la labor de informar junto a su compañero, el periodista, Eduardo Salazar. Sin embargo, la presencia de la conductora de televisión en el lugar de los hechos dio pie a toda una conversación, sin poder evitar el surgimiento de algunas críticas, a las que la tapatía ha hecho frente de una vez por todas, defendiendo ante todo su disposición e ímpetu para apoyar a quienes lo necesitan.

¿Cómo encontró Galilea a su familia en Acapulco?

Recordemos que horas después de los estragos provocados por el huracán, Galilea anunció en el programa Hoy que viajaría a Acapulco. Tras vivir ese episodio complicado y tener la fortuna de encontrar bien a sus queridos, ha revelado cómo vivió ese instante. “Gracias a Dios te puedo decir que están bien, tratando de reconstruir lo que tienen de negocios, de restaurantes, mis otros dos niños pues prácticamente perdieron el departamento, pues nada, como toda la gente que está en Acapulco. Pero si tú me preguntas cómo están te puedo decir que están bien, porque están vivos…”, dijo durante una charla concedida a las cámaras y micrófonos de la emisión matutina Sale El Sol.

Galilea se defiende de sus detractores

Durante la cobertura que realizó desde Acapulco, Galilea fue objeto de comentarios. Sin embargo, se siente segura de su manera de proceder en el momento y muy orgullosa de poder tener la disposición de tender una mano a los damnificados. Así, ha restado importancia de una vez por todas a los señalamientos de las personas, defendiendo así su labor. “Pues la gente puede pensar lo que quiera pero yo como mamá agobiadísima iba a hacer hasta lo imposible por saber que mi hijo estaba bien. Cuando supe que ya estaban bien, ya, lo demás es tratar de ayudar a la gente que quieres…”, explicó en otro momento de la charla, para luego dejar claro que su función fue la de simplemente ayudar. “Jamás me prestaría a un circo de esos, jamás me prestaría, la gente piensa lo que quiera…”, explicó visiblemente tranquila.

Por ahora, Galilea permanece pendiente de cómo marchan las cosas en el puerto. De hecho, recientemente compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece Paola Carus, la exesposa de Fernando Reina, quien junto a otros chefs han unido fuerzas para brindar comida caliente a los damnificados. En días pasados, la presentadora también narró cómo vivió de cerca la tragedia, al ser testigo de la devastación en el puerto. “Lo que más me impresionaba ver es el corazón y la fuerza de toda esa gente que te decía: ‘sí nos está llevando la fregada, pero vamos a salir de esta’ y ver esa fe y esa fuerza, el agradecimiento que tienen al ver que los estás ayudando, aunque sea emocionalmente, porque es devastador estar ahí”, dijo en una charla con Noticieros Televisa. “Lalo Salazar que estaba ahí conmigo me dijo: ‘Gali yo que he tenido la oportunidad de estar en varias guerras, te puedo decir que así se ve una guerra, es desolador, muy triste’”.

Los momentos de angustia que vivió Galilea

A lo largo de estos días, Galileha ha revelado cómo fue para ella no poder comunicarse con su familia. El sentimiento de angustia la invadió, sobre todo por desconocer cómo se encontraba su hijo Mateo. De vuelta a los foros de televisión se dispuso a compartir su relato. “Fue muy difícil para mí, porque mi niño estaba con su papá, precisamente también en Acapulco, hubo dos días que yo no supe nada de ellos, ni de mis grandotes (hijos de Fernando Reina), fue terrible, porque durante un fin de semana completo que no te puedas comunicar con nadie en Acapulco, fue muy horrible. Yo tuve la suerte de que mi niño y su papá encontraran señal, porque la gente lo hacía así, había en el malecón, en ciertas zonas donde la gente se pasaba la voz…”, dijo.

