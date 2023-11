Visiblemente conmovido, Juan Soler habla del problema de salud que enfrenta su novia Paulina Mercado

A un año de haber hecho público su romance, Paulina Mercado y Juan Soler enfrentan el primer gran reto en su relación. Durante el último video del canal de Youtube que tienen juntos, donde hablan de diversos temas de pareja, la conductora y el actor abrieron su corazón y compartieron por primera ocasión detalles del problema de salud que enfrenta Paulina y por el que tendrá que ser operada próximamente. En esta especial conversación, la presentadora aprovechó para agradecer a su novio por el apoyo incondicional que le ha mostrado tras conocer su diagnóstico: “Me has acompañado a mis estudios, me acompañaste a mis resonancias magnéticas, un día que fuimos al hospital súper temprano, te morías de hambre, no desayunaste, porque yo no podía desayunar”, contó Paulina sobre la actitud protectora que ha tomado el argentino ante la situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El problema de salud que enfrenta

El tema salió a la charla luego de que Paulina Mercado recordara las razones más recurrentes por las que una pareja se separa, de acuerdo con información que le compartió un destacado psiquiatra, entre las que destacaban una infidelidad, las finanzas, una mudanza y una enfermedad, fue entonces, que la presentadora se sinceró y habló de la situación que está enfrentado de la mano de Juan Soler: “Eres más guapo por dentro amor y te juro que me conmueve muchísimo tu forma de ser y tu generosidad, porque poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza, me va a operar prontísimamente, pero es una operación, amor, que sí me da miedo, porque sí te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, confesó.

VER GALERÍA

El apoyo incondicional de su novio

Paulina confesó que desde que conoció su diagnóstico, Juan ha sido su principal apoyo: "Desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso y yo que juego siempre a ser la Mujer Maravilla de que… mira te conmueves amor”, hizo una pausa la presentadora para resaltar que, en ese momento, los ojos del actor se llenaron de lágrimas: “Sí, me gusta mucho el tema”, aunque es una situación que los pone nerviosos saben que saldrán vencedores. Aunque la conductora está enfrentando su condición médica con valentía, reconoce que Juan Soler se ha convertido en su lugar seguro cuando se siente vulnerable: “Yo juego a la Mujer Maravilla a la de: ‘No pasa nada, hay que tener buena actitud’ y soy muy positiva y estoy segura de que todo está muy bien, pero tú me has ayudado a soltarlo, me dices: ‘Puedes recargarte en mí’ (…) ¿Te digo algo?, lo veo como un regalo, porque te pude conocer desde otro lado”, reconoció Paulina.

Mientras la conductora hablaba, Juan Soler la miraba visiblemente conmovido intentando no llorar; pues es una situación que claramente le importa y en la que está involucrado al 100%: “No lo entiendo de otra forma, creo que de eso se trata. La gente que es feliz es la que ama sin ningún tipo de restricción, sin reparo, sin estar mezquinando, ni tu tiempo, ni tu actitud, ni tu energía, ni tampoco tus acciones, creo que de eso se trata te amo en total” “¿Cuándo me va a tocar demostrarte mi amor?, en el momento que más lo necesitas, en el momento en el que estás frente a una operación, a un problema familia, es cuando demuestras tu amor de pareja y al resto de gente que amas profundamente” “Ese día no grabó, quiero estar contigo”, explicó el actor.

VER GALERÍA

Las risas, la mejor terapia

Aunque la situación es retadora y la operación que requiere Paulina para retirarle el tumor es delicada, la pareja se muestra optimista y hasta bromista: “En un tema así no cualquiera jala, ¿sabes?, y tú te has portado divino conmigo. Yo recuerdo perfecto que un día te dijo: ‘Oye amor, ¿tú me querrías si fuera pelona?’, y ¿recuerdas qué me contestaste?”, le preguntó la conductora a lo que, entre risas, Juan dijo: “¡Claro!, te dije: ‘No te preocupes, yo te compro la peluca'". En un tono más serio, Paulina añadió: “Fuiste más romántico y te lo quiero agradecer”, agregó la conductora para la que es muy especial ver el gran cobijo que ha sentido por parte de Juan Soler en este problema de salud que enfrenta y del que por primera vez habló públicamente.