Con profunda tristeza, Coco Levy recuerda el día de la partida de su hermana Mariana

El repentino fallecimiento de Mariana Levy a los 39 años supuso un duro golpe para toda su familia: sus tres hijos, María, Paula y José Emilio, su madre, Talina Fernández, y sus hermanos, Coco y Pato Levy, quienes, a pesar de la fortaleza con la que hicieron frente a su dolor, han llevado desde entonces profundas cicatrices en el corazón ante la irreparable pérdida de la actriz. A casi dos décadas de la partida de la estrella de La Pícara Soñadora, Coco se ha abierto de capa sobre cómo afrontó aquel trágico día en el que tuvo que despedirse de una de las personas más importantes en su vida y recordó los turbulentos instantes que atravesó ante la partida de su hermana, quien murió en el 2005 a causa de un paro cardiaco fulminante luego de haber sido víctima de intento de asalto mientras se trasladaba a bordo de un automóvil junto a su esposo y sus pequeñas en la Ciudad de México.

El doloroso día de la partida de Mariana Levy

Visiblemente conmovido, Coco rememoró los sucesos que derivaron en el lamentable deceso de Mariana: “Llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. Mariana iba rumbo a un parque de diversiones”, relató en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, “Traía a sus hijas y a 9 niñas más de la escuela de invitadas. Empieza a gritarle al Pirru: ‘Muévete, haz algo’, y el tráfico no se movía. El tipo le da vuelta al coche para ir sobre el Pirru con la pistola fuera y Mariana se baja del coche y corre a un edificio y le dice a unos policías que cuidaban el edificio: ‘Me están asaltando’, los policías hicieron cara de ‘No entiendo qué quiere’, Mariana corrió de regreso, se subió al coche, le dijo al Pirru: ‘Me siento mareada’”, añadió señalando que fue en aquel instante en el que su hermana se desvaneció y perdió la vida.

En aquel momento el hijo de Talina se encontraba en Televisa Santa Fe en la presentación de un proyecto, fue al salir de aquella junta que se enteró de lo sucedido: “Prendo el celular y dice 239 mensajes perdidos, yo no puedo reaccionar cuando suena el teléfono y contesto y me dice mi mamá: ‘Asaltaron a Mariana, está mal, estamos en tal lugar, vente para acá’. Empiezo a correr, llego a mi coche, salgo disparado, empiezo a bajar por Reforma, ya cuando me estoy acercando a este lugar me doy cuenta que hay un tráfico que no se podía caminar... Suena el teléfono otra vez y mi mamá me dice: ‘Ya correle porque Mariana se murió’, tomo el teléfono y lo estrello contra el medallón de mi coche”, contó.

Coco señaló que al escuchar las palabras de su mamá entró en un estado de completo shock: “De repente se me ocurre: ‘Es que este tráfico es porque Mariana está muerta allá adelante’, entonces me subo al camellón de Virreyes, abro la puerta y salgo corriendo. Dejé mi coche”, dijo antes de referirse a la confusión por la que pasó y le llevó a rechazar los gestos de consolación que recibió: “Yo no supe cómo reaccionar, pasaron cosas por mi cabeza muy extrañas, primero vi a Mariana que estaba en este consultorio médico, que es muy grande y muy famoso. Estaba en el piso, ya le habían rodeado con unas velitas… No sabía si abrazarla, si tocarla. Me hinque, la vi y empecé a gritar”.

Cómo afrontó Coco Levy el fallecimiento de su hermana

Con profunda tristeza, Coco indicó que el dolor le llevó a distanciarse en ese momento de todos los que estaban a su alrededor: “Empecé a correr hacia arriba de Las Lomas, no sé quién se quedó mi coche, no me importaba nada (...) Me aventé caminando como 20 kilómetros, dando vueltas, y cuando estaba muy cansado llegué a la iglesia de la Covadonga”. El productor permaneció un largo tiempo en este recinto hasta que dos de sus amigos, ejecutivos de Televisa, se pusieron en contacto con él y lo ayudaron a percatarse de la situación: “Me salvaron la vida porque pasó tiempo y estaban sentados nada más junto a mí, y de repente me dijo uno: ‘Creo que es hora de que vayas a ayudar a tu mamá, ella está muy triste’. Salimos de la iglesia, traía 20 guaruras por si me ponía loco o algo así, nunca entraron a la iglesia, nunca hicieron nada”, aclaró.

Finalmente, Coco habló de lo mucho que alteró su vida y la de su familia la ausencia de su hermana. “No se da uno cuenta de las ramificaciones y las cosas que va a hacer la partida de una persona importante”, agregó, “Mariana muere y sí cambia nuestras vidas terriblemente en cada aspecto”.

