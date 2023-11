La emotiva despedida de Jennifer Aniston a Matthew Perry

La partida de Matthew Perry impactó fuertemente a una generación completa que creció con la serie Friends, pero sobre todo, conmovió en lo más profundo a las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Un sinfín de famosos tomaron sus redes sociales para despedirlo de forma pública y reconocer el impacto que había tenido en sus vidas, desde Salma Hayek, que protagonizó con él Fools Rush In, hasta Hank Azaria, que recordó cómo es que Perry lo ayudó a buscar la sobriedad. En medio de estas manifestaciones de cariño, la más esperada, sin duda, era la del elenco de Friends, quienes de primer momento cerraron filas y emitieron un comunicado en conjunto, en el que se mostraban devastados, pero anunciaban que se tomarían un tiempo para emitir su sentir ante lo que estaban viviendo. Dos semanas después de la irreparable pérdida y tras haber vivido su duelo en privado, el primero en tomar la palabra fue Matt LeBlanc, quien la mañana del martes emitió un mensaje en el que recordaba cariñosamente a Perry; a él le seguiría Courteney Cox, que esa misma tarde compartía un video con el que hacía homenaje a sus apariciones en pantalla con Matthew. Esta mañana, notablemente conmovida, ha sido Jennifer Aniston quien ha recordado a Matty, como han llamado al actor su círculo más cercano, y a ella le seguiría David Schwimmer, por lo que todo apunta a que esta tarde llegará el mensaje de Lisa Kudrow. En cada una de las publicaciones de los actores de Friends, se ha visto un especial énfasis en los años que compartieron juntos y el cariño que formaron en aquel entonces.

El mensaje de Jennifer Aniston

Junto a una imagen en las lecturas del elenco de Friends, Jennifer escribió: “Oh Dios, esta ha dolido profundamente…El tener que decir adiós a nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca había experimentado antes. Todos hemos experimentado pérdidas en algún punto de nuestras vidas. Pérdidas de vida o pérdidas de amor. El ser capaz de en verdad tener este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amamos profundamente. Era gran parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6 de nosotros. Esta era una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cómo iban a ser nuestros caminos. Para Matty, él sabía que amaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que se iba a morir. Su vida, literalmente, dependía de ello. Y vaya que lo logró haciendo simplemente eso. Nos hacía reír a todos. Y reír fuertemente. En las últimas semanas, he repasado nuestros mensajes. Riendo y llorando, y luego volviendo a reír. Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que me mandó de la nada un día. Lo dice todo (vean la segunda imagen…)”, comienza el mensaje.

De forma personal, quiso escribir: “Matty, te amé tanto y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Te hablo todos los días…a veces casi puedo escucharte decir:, ‘¿Podrías estar aún más loca?’. Descansa hermanito, siempre hiciste mi día”.

La imagen a la que Jennifer se refería y a la que hace referencia al final de su mensaje, es uno en el que Matthew de la nada envió a la intérprete de Rachel la imagen de la lectura de sus diálogos que Aniston compartió en esta publicación. En ella, se ve a Matthew diciendo algo ante las risas de Jen, el actor le escribía: “Hacerte reír simplemente hacía mi día. Hacía mi día :)”. En aquel momento, Jennifer le respondía: “Aw, la primera de MILES de veces”, haciendo referencia a que, aparentemente, ésta fue una de las primeras lecturas del show.

Qué decía Matthew de Jennifer

Al hablar de sus compañeros de Friends, Matthew hacía una pausa especial al hablar de Jennifer Aniston. No solo la consideraba la mujer más hermosa, sino que en su libro, contaba que era la que más lo buscaba para asegurarse de que estaba bien dentro del elenco. Tal vez por eso, fue tan importante que Jennifer fuera quien lo confrontara en algún momento por sus adicciones, “Sabemos que estás tomando”, fueron las cuatro palabras con las que Aniston hizo que Matthew se hiciera responsable de lo que estaba sucediendo detrás de cámaras en el 2004 durante la filmación de la última temporada de Friends. Perry dijo a Diane Sawyer durante la promoción de su libro el año pasado que estaba agradecido por eso.

El mensaje de David Schwimmer

Desde el fallecimiento de Matthew, se ha reportado preocupación por la enorme tristeza que ha embargado a Jennifer, a quien solamente se le ha visto desde que se dio a conocer la noticia, en el funeral del actor. Con el mensaje que ha publicado esta mañana, Jennifer se ha unido a Matt LeBlanc, que fue el primero en romper el silencio la mañana de ayer, y a Courteney Cox que emitió su mensaje en la tarde del martes. Unos momentos después del mensaje de Aniston, llegó una publicación de David, quien al igual que sus compañeros, eligió una fotografía de un momento de la serie para recordar a Perry.

“Matty, gracias por diez increíbles años de risas y creatividad. Nunca voy a olvidar tu impecable timing y entrega en la comedia. Podías tomar una línea simple en el diálogo y transformarla a tu modo, resultando en algo completamente original e inesperadamente divertido, (esto) todavía me sorprende. Y tenías corazón. Con el que eras generoso, y compartías con nosotros, para que pudiéramos crear una familia de seis extraños. Esta foto es una de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace reír y sufrir al mismo momento. Me imagino que estás en algún lugar, con ese mismo traje blanco, manos en los bolsillos, volteando a los lados (y diciendo), ‘¿Podría haber más nubes?’”, escribió David junto a una imagen de una escena en la que se recordaba la juventud de Ross y Chandler.

Ha de recordarse que ante el anuncio de la muerte de Matthew, sus compañeros de elenco emitieron un comunicado en conjunto en el que, devastados, anunciaban que tomarían un tiempo antes de pronunciarse ante esta irreparable pérdida, para vivir su dolor en privado. Dos semanas después, parece que han reunido las fuerzas para despedirse de él.