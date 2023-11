José Ron hace frente a los rumores que lo ligan con Grettell Valdez

Estos meses, la vida sentimental de José Ron dio un vuelco repentino tras concluir su noviazgo con la actriz Luciana Sismondi, según lo confirmó en días pasados al hablar por primera vez de esta situación ante los medios de comunicación. Sin embargo, los rumores han perseguido al intérprete, quien no solo fue relacionado sentimentalmente con Lucero, su compañera protagonista en la serie televisiva El Gallo de Oro, pues tras desmentir esos dichos, ahora el galán ha sido ligado a Grettell Valdez, luego de que recientemente se les viera juntos disfrutando durante la Fórmula 1, acontecimiento que no pasó desapercibido y que generó toda una conversación entre los seguidores del actor, dispuesto a aclarar esas versiones para despejar cualquier duda en torno a su situación amorosa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿José Ron tiene un romance con Grettell Valdez?

Amable como suele ser con la prensa, Ron no dudó en responder a los reporteros que quisieron saber más de su salida con Grettell, preguntándole de manera directa si entre los dos existe algo como se ha especulado. “No, pues qué te digo. Siempre me inventan cosas…”, dijo tras escuchar a las preguntas de los reporteros, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, el protagonista de telenovelas y series televisivas explicó la raíz de los rumores sobre su cercanía con Grettell, echando por tierra todo lo que se ha dicho últimamente. “Seguramente fue porque fuimos a la Fórmula 1 pero no puede ser. Pero desde hace muchísimo, mucho tiempo…”, expresó visiblemente tranquilo, dejando claro que en este instante continúa disfrutando de su soltería y de los éxitos profesionales, motivado por cada uno de los nuevos retos en su carrera.

VER GALERÍA

En medio de su ruptura con Luciana, el actor se ha mantenido muy activo trabajando en los foros de grabación. Ahora, como protagonista de El Gallo de Oro, se encuentra pleno no solo por lo fascinante de su personaje y la historia, sino también por la buena química entre él y Lucero, quien por cierto hizo su gran regreso a la televisión luego de varios años. Dada la buena dinámica entre él y la famosa estrella surgieron especulaciones de posible romance, mismos que Ron ha desmentido de manera tajante. “Siempre, estoy acostumbrado (a los rumores), creo que es parte de, yo sigo con mis cosas, con mi vida, con mi carrera, y de hecho que hablen de una relación con la pareja quiere decir que el proyecto es bueno, que hubo mucha química y conexión y nada, se agradece. Yo a ella la adoro y le agradezco muchas cosas. Nos da risa porque somos amigos…”, explicó.

VER GALERÍA

La firme postura de José Ron sobre el amor

A lo largo de los años, José Ron ha transitado por varias etapas en el plano romántico. Sus rupturas sentimentales y demás cambios en ese sentido, hoy son parte de los importantes aprendizajes que le han permitido reflexionar sobre su manera de asumir el presente, en contraste con la idea que tenía del amor varios años atrás. “Antes sí me recuerdo que yo ye les platicaba: ‘Quiero ser papá y la familia…’, ahora no, sí ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de ser…”, expresó en días pasados, declaraciones retomadas por Univision. En ese mismo espacio, confesó cómo asume el hecho de compartir en pareja. “He llegado a pensar que capaz yo no soy para eso…”. Mientras tanto el galán se refugia en su trabajo, dejando que todo fluya sin ningún tipo de presión. “Estoy tan enfocado en mi carrera, que no me quita ya el sueño el ser papá, ni de casarme, no sé si me quiero casar, ya como que cambió mucho mi forma de pensar”, agregó.

Recientemente, Ron se sinceró con los medios de comunicación y confirmó su ruptura con Luciana Sismondi, tratando de ser muy reservado sobre las razones que dieron pie a esa situación. “Estoy soltero con este Gallo de Oro también que me entusiasma, que me emociona, contento también con todo lo que me está pasando…”, expresó a los reporteros, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes. Así mismo, destacó cómo vive su soltería en esta etapa de constantes cambios, enteramente optimista y enfocado en el presente. “Estoy muy bien, me encanta también estar con mi tiempo, estar soltero, disfrutar ahora sí que mis cosas, mis perros. Lo demás también cuando Dios quiera, hay que vivir el presente y todas las etapas…”, dijo.

VER GALERÍA