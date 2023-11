'Es un proyecto lleno de amor', Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro sobre el éxito de Soy tu fan

Por más de una década, los seguidores de Soy tu fan han mantenido la serie entre las favoritas de la audiencia en México. Como los personajes de esta historia, sus fanáticos también crecieron y se adaptaron a las nuevas formas de comunicación, usando las redes sociales como herramienta para recordar las escenas más icónicas de este proyecto que cambió la vida de todos los involucrados y que nuevamente se convierte en trending topic por su gran regreso a la pantalla chica. Con motivo del estreno de la nueva entrega de la serie Soy tu fan: La fiesta continúa, este 15 de noviembre a través de Star+, Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro protagonizaron un entrañable reencuentro que quedó inmortalizado en la portada digital de HOLA.com México en el que, de la mano de nuestros lectores, echaron un vistazo al pasado para hacer un recuento de todo lo que ha pasado desde la primavera del 2010, cuando se transmitió el primer capítulo de la serie a través de la señal de Canal ONCE. Con las espectaculares vistas del hotel The Westin Santa Fe, Mexico City, como telón de fondo, los actores posaron para las instantáneas más especiales de este reportaje con el que regalan una dosis de nostalgia a sus fanáticos. Agradecidos por el afecto que el público les hace sentir, a más de 10 años de haber grabado la primera escena de esta historia, los artistas nos confiesan lo especial que es para ellos escuchar cómo la gente les sigue gritando en la calle: “¡Soy tu fan!”.

Convencidos de que el cariño con el que realizan este proyecto ha sido clave para el éxito, Ana Claudia Talancón y Martín Altomaron nos abrieron sus corazones para contaron sobre la camaradería que existe entre el elenco y del especial significado que tiene Soy tu fan en sus vidas. Así como sus seguidores comparten en redes sus escenas preferidas de la serie, quisimos saber cuáles fueron las secuencias más divertidas para ellos y reconocieron que, como mucha gente del público, también se han sentido identificados con algún personaje. Tan cómplices como en la pantalla chica, los actores mostraron que son fans de esta original historia de amor.

La entrevista

-¿Cómo se sienten al ver que Charly y Nico se han convertido en personajes referentes de las series mexicanas?

Ana Claudia Talancón: “La verdad es que ha sido una delicia ver cómo a la gente les han encantado nuestros personajes. Se ha sentido bien bonito ver el cariño que la gente le ha agarrado y creo que mucho va de la mano con que son personajes que son naturales, que son espontáneos, no son ni buenos, ni malos”.

Martín Altomaro: “Todos, porque Vanessa, Iñaki, todos los personajes. Siento que gran parte del éxito de Soy tu fan es el nivel con el que la gente se puede sentir identificada con cualquiera de los personajes”.

-¿Cómo han cambiado sus vidas a más de 14 años del estreno de Soy tu fan?

Ana Claudia Talancón: “Seguimos en la misma fiesta. La cana, la cana, se ha madurado señores, se ha madurado. Bueno, yo sí me siento mejor emocionalmente”.

-¿Cuál es su escena preferida de todas las temporadas?

Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro: “La escena cuando le miento la madre al güey de la farmacia, porque me tomé las pastillas estas y nunca me contestan y '¡la pinch&#% grabadora!', esa es buena. La del helado es súper bonita”, recuerda actriz, mientras su compañero dice:“A mí, no sé si es una escena, pero cuando me acuerdo del capítulo del campamento me gusta mucho”, emocionada, Ana Claudia agrega: “¡Sí! Esa estuvo padre”, “Estábamos juntos todo el tiempo”, añadió el actor. Para la protagonista hay otro recuerdo entrañable: “Todas las escenas de los tres personajes de Rocío, Fer y Charly, en la tienda de ropa, toda esta época estuvo muy padre”. Sin poder elegir una escena comentan: “El globo está padrísimo... Es que hay mucho, sí hay de dónde”.

-Si tuvieran la oportunidad de interpretar a otro personaje de la serie, ¿cuál sería y por qué?

Ana Claudia Talancón: “A mí siempre me gustó el de Rocío, fíjate y me gusta porque es atrevida, porque tiene una cachondería súper rica, siempre se me hizo como un personaje muy inteligente”.

Martín Altomaro: “Yo tengo menos posibilidades, ¿verdad?, Iñaki o mi hermano, Diego y ya”, divertida, Ana Claudia le dice: “Nico sí prefiere ser Nico”. Después de repasar mentalmente a los personajes, el actor dice: “Si tengo que escoger, Vanesa", provocando la reacción de su compañera: “¡Bueno, también!, totalmente, tienes toda la razón”. Por último, Martín añadió: "O incluso, ya enloqueciendo, tú mamá que hace cualquier cosas".

-En lo personal, ¿qué significa para ustedes el proyecto de Soy tu fan?

Ana Claudia Talancón: “Significa para nosotros la oportunidad de hacer un proyecto lleno de amor, lleno de buena onda, la oportunidad de divertirnos y la oportunidad de reflejarnos en los personajes y que la gente se refleje también en estos personajes. Y está bien padre cuando la gente te ve pasar por la calle y siguen diciendo: ‘¡Soy tu fan!’”.

Martín Altomaro: “Aparte de todo eso, a mí me da una cosa que desde el principio existe en esta serie que es la posibilidad de trabajar con gente que quieres”, dijo mientras la actriz agregaba: “Con algo que te presentan que está tan bien escrito desde el principio", explicó para luego dar la palabra al actor: “Te da la oportunidad de crecerlo y llevarlo un poco más al límite con determinados personajes, proponer y jugar, aparte hacerlo con gente a la que quieres y admiras”. Por último, la actriz aseguró: “Está tan bien escrito que no puedes no entregarte completamente con honestidad al personaje y esa oportunidad está increíble”.

- ¿Qué viene para Ana Claudia y Martín Altomaro?

“Trabajar, disfrutar, conocer, aprender, pasarla bien, crecer”.

Locación: The Westin Santa Fe, Mexico City; Fotografía: Santiago Ruiseñor; Styling: Virgina Flores; Ayudante de Stylist: Aremi Huerta; Makeup Artist: Claudia Gudiño; Estilista: Jaír Gómez; Estilista: Daniel Casillas; Video: Molvo Films; Moda: Chanel y Docker’s; Makeup: Chanel