El impactante look de Danna Paola con el que brilló en Sevilla

Las miradas del mundo están puestas sobre Sevilla, España, ciudad que por primera vez será sede la gala de los Grammy Latinos por primera vez en la historia de dichos premios. Es por eso que hasta este lugar se han dado cita una larga lista de celebridades que han llegado con la firme intención de celebrar la música latina. Una de ellas ha sido Danna Paola, quien a pesar de no estar nominada este año, fungirá como presentadora de esta gran fiesta -junto a Sebastián Yatra, Roselyn Sánchez y Paz Vega-, por lo que se ha hecho presente con toda la actitud y con todo su estilo. Algo que ha quedado en claro con el look con el que se presentó en el evento Santalucía Universal Music Week: ‘El Flamenco Es Universal’, a donde la intérprete de Agüita acudió con una elegante elección con la que lució perfecta para la ocasión, pues siguiendo los pasos de sus últimos estilismos, por lo que no decepcionó a nadie con su look.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El look con el que Danna Paola con el que impactó en la alfombra roja

Al ser una velada sumamente especial, la cantante deslumbró a su paso con un modelo de inspiración noventera con el que rindió un gran homenaje a la cultura flamenca. Y es que la intérprete lució un vestido en tonalidades rojo y verde de inspiración lencera, de hombros descubiertos y delicadas mangas caídas que dejaban al descubierto sus hombros, el cual combinó con un conjunto de lencería ultrafemenina que podía verse de forma sutil a través del vestido, el cual fue confeccionado con tela semitransparente. El modelo elegido por Danna Paola para esta noche fue un Adriana de la famosa marca Rat & Boa, el cual actualmente se encuentra agotado en la tienda en línea.

Dejando en claro que no siempre menos es más, la también actriz complementó su look con un increíble bolso de la colección creada a partir de la colaboración de Palomo Spain con Bimba y Lola, el cual fue hecho en cuero y tenía la forma de una enorme rosa roja, un detalle que gritaba flamenco a todas voces, pues sin duda, estas flores son muy características de la estética folclórica española, junto con los claveles, por lo que sin duda el atuendo de Danna Paola fue un claro homenaje a la cultura sevillana.

VER GALERÍA

En cuanto a su beauty look, Danna Paola llevó el pelo peinado de raya en medio y recogido en un chongo alto, dejando unos pequeños mechones al frente, decantándose por un maquillaje en el que los tonos terracota fueron los protagonistas, así como las distintas tonalidades de rojo, que llevó principalmente en mejillas y labios.

La ilusión de Danna Paola de conducir por primera vez lo Grammy Latinos

Sin duda alguna, Danna Paola ya es una de las estrellas infaltables a esta premiación. Y es que además de que su presencia es garantía de glamour, pues suele traer consigo espectaculares looks, la artista ha estado nominado en ediciones anteriores, por lo que estar de vuelta en esta gala, esta vez como presentadora, le hace mucha ilusión. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que se refirió a lo significativo que es para ella poder ser anfitriona de esta gala. “Cuando me invitaron a ser presentadora este año, me emocioné mucho, estuve nominada hace dos años como mejor álbum vocal pop, y pues para mí la Academia siempre ha sido familia”, compartió de lo más feliz y con una sonrisa en el rostro. “Y para mí este año poder tener la oportunidad de ser presentadora, de estar con compañeros, de celebrar la música latina y de varios compañeros mexicanos nominados también, me ilusiona mucho”, agregó la intérprete, quien ha tenido un año sumamente especial tras el éxito de su gira XT4S1S.

VER GALERÍA