A unos meses de su ruptura amorosa, Lucero habla de Michel Kuri

Meses atrás, Lucero y Michel Kuri tomaron la decisión de poner punto final a su relación amorosa de 10 años, periodo en el que ambos lograron conocerse y consolidar una complicidad a prueba de todo. Sin embargo, el giro en su historia de amor ocurrió debido a sus complicadas agendas laborales, lamentando la falta de tiempo para poder coincidir y disfrutar juntos. Mientras tanto, la cantante y actriz se enfoca en sus recientes proyectos laborales, ahora como protagonista de la serie televisiva El Gallo de Oro, junto a José Ron, siendo muy clara al revelar cómo se encuentra emocionalmente en este instante, mientras asimila la soltería y hace frente a uno que otro rumor, pues también se ha especulado sobre una posible reconciliación con su exesposo, Mijares, posibilidad lejana para ambos, según han declarado en ocasiones anteriores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Cómo se encuentra Lucero tras separarse de Michel Kuri?

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Lucero reveló cómo asume este instante de su vida tras varios meses en la soltería, circunstancia que ha sabido llevar de manera consciente y con total madurez. Por tal motivo, y a pesar del duelo que implica poner punto final a una relación, ella trata de mantenerse optimista y de muy buenos ánimos. “La verdad es que estoy muy contenta, muy tranquila, estoy muy cómoda a pesar de que se diga: ‘Ya va a volver con Mijares, pero es que ya esto, pero ya es novia del otro’. Como diría La Caponera, yo no soy novia de nadie…”, dijo sonriente a la prensa, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol, esto durante su asistencia a un evento público en el que acompañó a su hija Lucerito.

Para despejar cualquier duda, la intérprete hizo énfasis en su estado de ánimo, haciendo una mención especial a su exesposo Mijares, con quien actualmente comparte el escenario en una gira de conciertos que han resultado del todo exitosa. “En este momento estoy de verdad muy tranquila, muy contenta, disfrutando del trabajo, disfrutando las canciones, disfrutando todo esto, la gira con Mijares ha sido, afortunadamente también de muchísima aceptación…”, dijo durante la charla, visiblemente feliz por la estabilidad en su vida profesional y personal. Recordemos que gracias a la fuerte amistad entre Mijares y Lucero, las especulaciones han estado a la orden del día, sin embargo, los cantantes han dejado claro que entre ellos solo existe una verdadera amistad, motivada por el compromiso de cuidar y brindar amor a sus dos hijos, Lucerito y José Manuel.

VER GALERÍA

Su amor por Michel Kuri

Ante las dudas de lo que podría ocurrir en su corazón próximamente, Lucero respondió directa a quienes desearon saber si en el futuro ha contemplado reanudar su noviazgo con Kuri. Fue así como la cantante habló de la situación tras este rompimiento que acaparó la atención mediática. “Yo creo que es algo temporal, simplemente a veces por el trabajo no hay el tiempo de poder disfrutar de lo que quieres con una pareja. Entonces yo creo que es una separación temporal y probablemente después haya oportunidad de reencontrarnos…”, dijo durante esa charla retomada por el programa Sale El Sol. “El amor está…”, dijo en otro instante. De esta manera, Lucero cierra un capítulo importante de su vida amorosa, dispuesta a dar paso a nuevas vivencias y dejar que todo fluya lejos de cualquier tipo de presión.

Para Lucero, estar separada de Michel Kuri ha sido un proceso complejo, pues luego de compartir tanto tiempo juntos ya se extrañan, confesó días atrás en una entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca, espacio en el que describió a su ex de manera muy positiva. “La verdad es un tipazo, yo creo que nos amamos y seguramente volveremos, lo que pasa es que hay momentos que el trabajo a veces no permite… Como tres meses (llevamos separados), una cosa así, ya nos extrañamos. Siempre (lo extraño), pero mira yo creo que eso no va a terminar. La verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema, ha sido el trabajo lo que nos ha mantenido un poco separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos algún día de estos, ya les contaré…”, explicó.

VER GALERÍA