Lo que ha dicho Anahí sobre su posible retiro de los escenarios

Los últimos tres meses han sido sumamente especiales para Anahí, quien ha tenido la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros de RBD en el escenario, pero también con todos sus fans, pues se encuentra inmersa en una meteórica gira que los ha llevado a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil, teniendo como destino final México, donde finalmente pondrán punto final a esta etapa con un concierto en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Y aunque la cantante se encuentra encantada con todo lo que está sucediendo en su vida y con la oportunidad de reencontrarse con sus fans, en algunos de los conciertos que ha dado con RBD ha dejado clara su intención de abandonar los escenarios una vez finalizada la gira con la agrupación. Sin embargo, todo parece indicar que la cantante podría alargar un poco más su estancia frente a los reflectores, pues debido al éxito que han tenido con el Soy Rebelde Tour, Anahí ha comenzado a replantearse la idea de retirarse, por lo que los fans de la también actriz se encuentran muy emocionados.

¿Se retira o no se retira de los escenarios?

Así lo compartió la intérprete en una reciente entrevista, en la que no pudo evitar ser cuestionada sobre sus intenciones de dejar los escenarios y enfocarse en su familia una vez terminada su etapa con RBD. En ese sentido, Anahí dejó entrever que la decisión no está tomada al 100%, por lo que dejó abierta la posibilidad a que su retiro se vea postergado. “La que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse”, dijo la intérprete de Mi Delirio a los micrófonos del programa De Primera Mano, luego de que fuera cuestionada sobre el futuro de su carrera. “Yo estoy con todo mi corazón, con toda mi alma puesta en este proyecto, RBD for life (de por vida), y saben perfectamente bien que siempre ha sido así”, agregó la intérprete. “Mientras estemos juntos, nunca se sabe, así que habrá sorpresas”, finalizó con una enorme sonrisa, dejando en claro que las cosas no están del todo escritas.

La despedida que no había podido tener

Tras una etapa de éxito como parte de RBD y posteriormente como solista, Anahí tomó la decisión de hacer un parón en su meteórica carrera para enfocarse en sus proyectos más personales. Sin embargo, a lo largo de todos estos años en los que estuvo lejos de los reflectores, las prioridades de la intérprete fueron cambiando, al punto de tomar la decisión de poner punto final a su vida artística. Es por eso que la gira con RBD ha sido la oportunidad perfecta para la artista de cerrar un ciclo que había dejado pendiente, por lo que ha aprovechado esta ocasión para despedirse frente a frente de su público y para agradecerles por todo el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera.

Así lo compartió la actriz durante uno de los recientes show que ofreció con RBD, en el con los sentimientos a flor de piel dejó entrever que el final de su vida sobre los escenarios podría estar cerca. “Es el inicio de la despedida que nunca pude tener”, expresó la intérprete emocionada, ante la ovación de su público. “Gracias por todo, con todo mi corazón, y siempre lo llevaré aquí”, expresó la intérprete de Sálvame, mientras señalaba el lado izquierdo de su pecho, haciendo referencia a su corazón.

La gira de RBD a punto de llegar a su fin

La gira de RBD se encuentra prácticamente en su recta final, pues a pesar de que aún les quedan algunas fechas por cumplir en Brasil, la siguiente parada es México, en donde actuarán en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, teniendo como sede para ponerle punto final a esta etapa el Estadio Azteca, donde ofrecerán un último concierto el próximo 21 de diciembre. Mientras tanto, los RBD continúan recibiendo el cariño de su público brasileño y preparando sus próximos pasos a nivel artístico, juntos o por separado.

