Con valentía, Sofía Castro comparte cómo sanó su corazón tras su relación más tormentosa

En medio de la felicidad que está viviendo por su reciente compromiso matrimonial con Pablo Bernot, Sofía Castro se muestra fuerte cuando recuerda los problemas sentimentales que enfrentó en el pasado. Durante la presentación del Maleficio, producida por su papá, José Alberto Castro, donde compartirá créditos con Marlene Fabela y Fernando Colunga, la actriz se mostró muy sincera a la hora de confesar cómo fue que logró superar el abuso psicológico del que fue objeto durante un noviazgo. A pesar de que ella se encuentra viviendo otro momento, quiso compartir con el público su testimonio para ayudar a otras jovencitas que estén atravesando por lo mismo a identificar el abuso y salir de dicha situación. Sincera, Sofía confesó que más que perdonar a su agresor, ha trabajado muy duro para perdonarse a sí misma por haber permitido tanto durante los años que duró aquella relación.

Su proceso de sanación

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Sofía habló de cómo superó esta tormentosa etapa en su vida: “Fue un momento de mi pasado muy duro y muy fuerte que viví, trabajé mucho para superar ese dolor, yo creo que son evidentes las cosas”, confesó la actriz quien aseguró durante el proceso tuvo que fortalecer su amor propio: “Del amor por mí y de trabajarlo durante mucho tiempo y de que no tenemos que quedarnos calladas”, comentó en otra parte de esta entrevista en la que añadió: “Me perdoné a mí misma, por aguantar tanto, creo que lo principal es perdonarse a uno mismo”, aconsejó la actriz.

Después de tomar terapia y de trabajar mucho analizando la situación, Sofía ve las cosas desde otra perspectiva: “Imagínate el agresor, lo que debe tener esa persona para poder agredir a alguien. Yo creo que a la primera que me tuve que perdonar fue a mí por haber aguantado tanto, pero bueno, ya es una etapa pasada de mi vida”, comentó haciendo referencia a su compromiso matrimonial. Tras abrir su corazón sobre este tema, Sofía alentó a otras mujeres a no guardar silencio ante la violencia de cualquier tipo: “Yo creo que hate no hay y no debe de haber cuando se habla de una conversación así, creo que es importante siempre levantar la voz, hablar por nosotros y sobre no quedarse calladas y no tener miedo”.

Su reacción a las declaraciones de su ex

Sofía también reaccionó a las recientes declaraciones de su ex novio quien, actualmente se desempeña en la política, sobre este tema: “Desgraciadamente los agresores nunca aceptan, ni dicen lo que hicieron”. Aunque la actriz se mostró muy interesada en que este tema se visibilice, se negó a compartir detalles de lo que vivió: “La verdad no me gusta profundizar mucho en el tema, obviamente hubo mucho abuso psicológico y muchas cosas”, añadió. Sonriente por el presente que disfruta ahora, comentó: “La verdad yo estoy feliz, estoy viviendo una etapa de mi vida, plena, contenta, encontré a un hombre que sí sabe tratar a una mujer, me voy a casar, estoy feliz y estoy estrenando este gran proyecto que es El Maleficio”.

¿Ya comenzó con los preparativos de su boda?

De lo que Sofía sí quiso compartir detalles es de la felicidad que le provoca su próxima boda con Pablo Bernot: “Sí, estoy muy contenta, feliz, muy enamorada y viviendo una gran etapa de mi vida, tanto en lo profesional, como en lo personal”. Sobre cómo va con los preparativos de la boda, dijo: “La verdad es que todavía no he empezado con nada, quiero empezar a organizar todo terminando el proyecto, porque de verdad es mucho, la telenovela requiere de mucha preparación y de mucho cuidado también y también la boda, porque es un evento importante”. Por último, la actriz se mostró dudosa sobre su compartirá o no los pormenores de su camino hacia el altar: “No sé, igual y sí o no, lo que me nazca, ya saben que yo soy muy natural en mis redes sociales, entonces ya veremos si cuento algo o no, ¡ya veremos!”.