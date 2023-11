El romántico mensaje que Thalía le dedicó a su otra mitad, Tommy Mottola

Para Thalía no es necesaria una fecha especial para expresarle su amor a su esposo Tommy Mottola. A punto de celebrar 23 años de feliz matrimonio, la cantante se puso romántica en Instagram donde compartió una foto junto al productor musical a quien llamó su otra mitad. El próximo 2 de diciembre, la pareja festejará su aniversario de bodas, un acontecimiento inolvidable en sus vidas debido a los especiales recuerdos que tienen de aquel día. Para Thalía uno de los momentos más entrañables fue cuando recibió la bendición de su mamá, doña Yolanda Miranda, antes de caminar hacia el altar de la Catedral de San Patricio, en Nueva York, que desde aquel instante se convirtió en su hogar.

La declaración de amor

Como pocas veces, Thalía mostró una instantánea de su día a día junto a Tommy Mottola, ambos luciendo sus atuendos más casuales, donde la mexicana incorporó una gorra de los Yankees, haciendo un guiño al equipo de la ciudad donde la pareja ha hecho su nido de amor. En la selfie, donde aparecen los dos muy sonrientes a la cámara, la cantante escribió: “Mi otra mitad. Te amo Tommy Mottola. La vida es amor”. La romántica declaración de amor de la mexicana provocó la reacción de más de 34 mil seguidores, incluidas Camila Sodi, sobrina de la cantante y Lili Estefan, una de las mejores amigas de la intérprete de Amor a la mexicana.

Su historia juntos

Cabe resaltar que la familia de Lili Estefan, en específico, su tío, el también productor musical Emilio Estefan, jugó un papel primordial en la historia de Thalía y Tommy al fungir como Cupido: “Lo que pasa es que él me había visto a mí sufrir en el amor y él me decía: ‘Es que este hombre neoyorkino es igualito a ti, los dos muy parecidos, tienes qué conocerlo’. Y una vez que estaba yo en Nueva York haciendo una película de bajo presupuesto que hice y le hablé a Emilio y le dije: ‘Oye, ¿Aquí es donde vive tu amigo el que tanto me mencionas no?’, me dice: ‘¡Sí!’, mira: ‘Mañana es mi último día aquí en Nueva York, dile que, si me quiere encontrar solo para unos drinks”, contó la cantante en 2017 en una entrevista para para Telemundo.

En aquella ocasión, Thalía admitió que lo de ella y Tommy fue amor a primera vista: “De repente veo un hombre vestido de negro, con su pelo todo peinado, un martini en la mano y como riéndose con los de al lado de la mesa y yo dije: ‘¿Quién es ese señor?, está bien guapo, ojalá sea ese’”. Aunque la primera cita fue un éxito, Thalía recordó que ella tenía que regresar a México para concluir una telenovela, por lo que, cuando él le preguntó cuándo la podía volver a ver ella respondió que, en un año, pues su agenda laboral estaba repleta; sin embargo, el amor pudo más y el resto es historia.

Su nido de amor en Los Hamptons

El año pasado, en medio de su ya tradicional verano familiar en Los Hamptons, Thalía compartió con sus seguidores en Instagram la anécdota de cómo conoció esa propiedad al inicio de su relación con Tommy y por qué ese lugar tiene un significado tan especial para ellos: “Corría el año 1999 cuando me invitaste a pasar el verano en tu casa de Los Hamptons. Llegué con 12 maletas, mi perrito y ¡nunca regresé! 23 años después, ahora viendo esa casa que fue nuestro nido de amor, a la distancia, siento el mismo o más amor por ti, mi amado esposo. Gracias por amarme tanto ayer, hoy y siempre tal cual soy. ¡Qué viva la vida y que viva el amor!”, escribió como descripción de un álbum con varias fotos de esta casa.