Ingrid Coronado habla del difícil momento que vivió tras su divorcio de Fernando del Solar

El pasado de Ingrid Coronado quedó marcado por su mediática separación de Fernando del Solar, con quien procreó dos hijos. A un tiempo de distancia y luego del fallecimiento del conductor argentino, la presentadora de televisión reflexiona sobre las lecciones aprendidas a raíz de ese duro episodio personal, recordando cómo todo se tornó difícil para ella, no solo por ser objeto de críticas, sino también por la racha económica que atravesó durante ese periodo de cambios. Motivada por sus exitosos emprendimientos, la también cantante ha pasado la página de esos acontecimientos, por lo que ahora comparte sus aprendizajes con todos aquellos que desean conocer su historia de superación, a través de una conferencia que recientemente ofreció y en la que hizo revelaciones sobre su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El difícil momento de Ingrid Coronado

Emocionada por esta faceta, Ingrid fue parte de un evento en el que habló para un público que escuchó con atención su testimonio, palabras que fueron parte de su conferencia titulada Enciende Tu Vida, Descubre tu Propósito, la cual trabajó a partir de sus vivencias y profundos aprendizajes. Fue en un instante de la charla que se sinceró con los asistentes para revelar que tras su divorcio atravesó por una dura racha financiera. “Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible? Si a mí la abundancia me perseguía, si según era la consentida…”, dijo, declaración que no pasó desapercibida por quienes siguieron de manera puntual su ponencia.

Posteriormente, Ingrid se reunió con los medios de comunicación, espacio en el que revelo cómo el plantear esta conferencia le permitió tener redescubrir de alguna manera que su crisis del pasado tras su separación fue una de las lecciones más valiosas de su vida. “Justo creando esta conferencia… es cuando descubrí que ya sé cuál es mi propósito y que mi propósito fue el regalo que me dio la experiencia más dura y más injusta de mi vida, y eso es algo que nunca me había puesto a pensar, que siempre hay cosas buenas de cada una de las cosas que nos pasan…”, explicó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

VER GALERÍA

Los días de su separación

Por aquellos años en que se separó de Fernando del Solar, Ingrid fue objeto de señalamientos y críticas, situación que supo enfrentar sin guardar silencio. Aunque se trató de un suceso complicado, sabía perfectamente que alzar la voz era lo más importante en medio de aquella tempestad. “Yo no me esperé a que él no estuviera, yo lo hice desde el principio pero es que nadie me creyó, ahí es donde está la diferencia. Ahora que ven lo que he hecho con mi vida, ahora que ven cómo he enfocado no solamente mi trabajo y mi área profesional a dar este tipo de contenidos, sino que han visto quién soy yo y cuando ha sido necesario lo he demostrado incluso con documentos, es cuando he empezado a recuperar incluso mi credibilidad, pero no quiere decir que yo me haya esperado, desde el principio lo dije…”, explicó.

Ingrid recuerda a Fernando del Solar

A pesar de las dificultades, Ingrid mantiene un grato recuerdo de Fernando del Solar, pues con él tuvo la fortuna de formar una familia integrada por dos hijos en común, Paolo y Luciano. “Lo recuerdo todos los días porque lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y, honestamente, lo que mis hijos tienen de él son las cosas que me llevaron a enamorarme de él…”, dijo en la entrevista. Así mismo, habló de las medidas que tomó en su momento durante la separación del argentino, pues la atención mediática que generó el caso trajo consigo una ola de críticas en su contra. “A mis hijos los blindé para que no estuvieran con este tipo de información que les podía hacer tanto daño, a lo mejor algo deben de haber visto, pero ellos saben quien soy y yo soy quien los ha acompañado en cada uno de los procesos de su vida, no me preocupa en lo absoluto el hecho de que pudieran ver información sobre todo ahora, porque son unos chavos seguros, felices, no es algo que me preocupe en absoluto…”, aseguró visiblemente tranquila.

VER GALERÍA