Cobijado por el cariño de sus hijas, Raúl Araiza celebró su cumpleaños en el programa Hoy

El programa Hoy está de manteles largos por el cumpleaños de uno de sus integrantes que lleva más años al frente de la producción: Raúl El Negro Araiza, quien este martes se ha vestido de fiesta para recibir una vuelta más al sol en compañía de su familia, amigos y colegas del medio artístico. Agradecido por la dichosa etapa que recorre tanto a nivel profesional como en el plano personal, el conductor se ha dado cita en el Foro 16 de Televisa, donde a primera hora de la mañana sus compañeros del matutino, incluida su hija menor Roberta, le dieron una cálida bienvenida entre abrazos y gritos de felicidad para celebrar sus 58 años. Además de la festiva decoración, el también actor recibió increíbles sorpresas a lo largo de la emisión de este martes, entre ellas la visita de su primogénita Camila, quien en los últimos meses ha estado entregada por completo a su carrera en el modelaje.

El festejo en el programa Hoy junto a sus hijas

Emocionado por cada detalle, El Negro Araiza externó su afecto por todos los que hicieron posible la organización del evento y, abrazando a los conductores, se mostró conmovido ante el cariño de todos los que le rodeaban en ese momento frente a las cámaras. Luego de que los presentes entonaron las tradicionales Mañanitas, Andrea Legarreta persuadió al cumpleañero a hacer una demostración de su talento para el baile al ritmo de We No Speak Americano, una de las canciones favoritas del conductor, quien no dudó en dar muestra de sus pasos en el escenario principal de las instalaciones.

Ya en la recta final de la transmisión, todos se reunieron para partir el pastel, el cual estaba decorado con varios elementos cinematográficos, tales como una caja de palomitas, una claqueta, una cámara y una clásica tira de película, además de varias fotografías en blanco y negro de El Negro junto a su padre, su mamá y el resto de sus seres queridos. Fue en ese momento que su hija mayor apareció a cuadro sorprendiendo al conductor, que de inmediato le dio un enorme abrazo.

Las cariñosas felicitaciones para Raúl Araiza por su cumpleaños

Antes de que el festejo arrancara, Raúl recurrió a su cuenta de Instagram para expresar la alegría con la que vive esta significativa fecha: “¡Gracias Dios por un día más!”, escribió junto a una imagen en la que se observa el número 58. Sumándose a la felicidad del conductor, Tania Rincón se tomó unos minutos previos a iniciar la transmisión para dedicarle una cariñosa felicitación, la cual acompañó con una foto en la que ambos aparecen posando con una gran sonrisa. “Hoy es el cumple de mi querido Negro Araiza”, comentó la conductora agregando un simpático comentario con el que aludió al estilo de su compañero, “Celebro tu vida Negrito y tu buen gusto para los zapatos y el buen vestir. Jajaja, ya enserio, te quiero mucho y es una gozada compartir contigo todos los días. ¡Feliz cumpleaños!”.

De igual manera, Paul Stanley visitó sus redes sociales para mandarle sus mejores deseos al Negro Araiza, con el que además de grabar Hoy también colabora en Miembros Al Aire: “Feliz cumple a mi hermanito. Te amo nenito, muchos años más”, escribió sobre una instantánea en la que se observa al conductor dando muestra de sus habilidades atléticas en un campo de golf. Asimismo, Galilea Montijo publicó una selfie con el festejado, en cuya descripción señaló: “Feliz cumple, mi hermano. Qué la vida te regale solo risas y amor”. Por su parte, Legarreta subió un breve clip en el que se observa a varios colegas estrechando al conductor en un gran abrazo: “¡Te amamos!”, comentó al pie de las imágenes.