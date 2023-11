Tras su divorcio, Rodrigo Cachero reveló cómo es su relación con Adianez Hernández

Concentrado en sus hijos, Ian, Kai y Santiago, Rodrigo Cachero deja atrás la polémica que se desató el anuncio de su divorcio con Adianez Hernández. Después de la tormenta, el actor disfruta de una época de calma en la que la cordialidad impera con su ex esposa con quien confesó que habla todos los días para tratar asuntos de sus hijos. En entrevista con el programa De primera mano, el histrión contó cómo ha enfrentado este proceso de separación con la mamá de sus dos hijos menores, también reveló un poco de la nueva dinámica familiar y hasta respondió si, tras su divorcio, está abierto a la posibilidad de volverse a enamorar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La nueva convivencia familiar

El actor confesó que a pesar de que la relación amorosa con Adianez terminó, continúan siendo un gran equipo en la crianza de sus dos hijos menores de edad: “Adianez y yo hablamos diario, siempre nos estamos comunicando por los niños, porque tienen edades como muy complicadas, 9 y 5”. Para la comodidad de sus hijos, la ex pareja acordó tener una convivencia 50/50 por lo que se han tenido que organizar muy bien para pasar el mismo tiempo con sus hijos: “Los tenemos una semana y una semana, entonces es todo un relajo de normalizar eso”. Sobre la disculpa pública que Adianez le ofreció, Cachero dijo: “Agradezco que ella haya salido a dar la cara y a decir esto, es la mamá de mis hijos, la verdad es que la voy a respetar y la voy a querer siempre, porque Kai e Ian son unos niños maravillosos”, aseguró.

VER GALERÍA

El apoyo de la gente

Rodrigo aseguró que el amor a sus hijos lo han salvado en este momento tan complicado de transitar: “Lucho todos mis días para que Santiago, Ian y Kai estén lo mejor posible”, añadió. Sobre el hecho de que la mamá de sus hijos se convirtió en blanco de críticas tras su separación, dijo: “Creo que ella sabe que todos tomamos malas decisiones, creo que en una pareja la culpa es de dos”. Aunque reconoció que el divorcio es el proceso más retador que ha enfrentado, la empatía de su círculo social y del público en general ha sido de gran ayuda: “Estoy muy emocionado por el apoyo, el cariño, la unión y solidaridad de amigos, amigas, compañeros, compañeras, gente que ni siquiera conozco, que se ha acercado a tenderme una mano, a darme un abrazo y a decir: ‘A mí me pasó algo parecido, he estado medio triste, pero arriba, ánimo’”, la verdad es que eso ayuda muchísimo, porque en un accidente doloroso, es un accidente porque no te lo esperas”.

A pesar de lo difícil que ha sido este proceso, Rodrigo se siente tranquilo y ha logrado asimilar la situación de una forma que lo está ayudando a sanar: “Estoy muy bien, estoy muy agradecido, estoy más maduro y fuerte que nunca”. El actor aprovechó esta entrevista para resaltar el gran trabajo que está realizado Adianez con sus hijos en la separación: “Lo ha hecho muy bien, los niños están bien, los dos hemos hablado mucho para que los niños estén contentos y estén lo mejor posible y creo que lo estamos haciendo bien”, reconoció.

VER GALERÍA

¿Está abierto al amor?

Aunque todavía es muy pronto para hablar de nuevas relaciones, Rodrigo Cachero se mostró optimista sobre su futuro amoroso; sin embargo, aseguró que, por el momento, su mente no está pensando en volverse a enamorar: “Sí (me gustaría tener pareja), pero no sé si es psicológico, no me dan ganas, como que quedas con cierta precaución. Estoy en un duelo”. El actor admitió lo mucho que le gusta vivir en pareja: “No te digo que no, porque sí soy de compartir cosas, de ir al cine, leer, comentar, salir a cenar, no sé, sí me gusta, pero en este preciso momento, no creo, ni siquiera lo he pensado, estoy enfocado en mis hijos, en contenerlos”, finalizó.