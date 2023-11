Más enamorada que nunca, Galilea Montijo comparte nuevos detalles de su noviazgo

Fue al comienzo del verano pasado cuando las primeras imágenes de Galilea Montijo e Isaac Moreno, juntos en la playa, encendieron las alarmas de un posible romance que, hace unas horas, la conductora hizo oficial en sus redes sociales donde por primera ocasión compartió una foto con el modelo. Se trata de una selfie que la tapatía publicó en Instagram en la que aparece junto al español en un evento al que asistieron este fin de semana, en Guadalajara, Jalisco. Aprovechando su estancia en su tierra natal, Galilea Montijo presentó públicamente al hombre que le devolvió la sonrisa y que la tiene muy enamorada, según le confesó a la prensa que asistió a cubrir la inauguración del restaurante del que la presentadora fungió como madrina de honor.

Más datos de su novio

Aunque ya había hablado anteriormente con la prensa de su noviazgo con Isaac Moreno, en esta ocasión, Galilea Montijo compartió con los medios de comunicación nuevos detalles de su romance, como la verdadera edad del modelo y la segunda profesión que tiene: “No sé porque empezaron a decir que era un chavito, tiene 42 años, él es ingeniero, está siendo modelo por qué quiere, se está divirtiendo”, comentó. Además de desmentir que sea mucho menor que ella, Galilea reveló otro detalle que los une: “Tiene un niño precioso, de ocho años, por ese lado nos entendemos muy bien, porque él es papá, yo soy mamá, sabe lo que es tener un matrimonio anterior, lo que es el respeto, lo que son los límites en ciertas cosas, como pareja, en esa parte él me entiende”.

¿Ya conoce a su hijo?

Sonriente, Galilea confesó que está feliz con su relación: “Les puedo decir que estoy bien, bien tranquila, que es lo que me hacía falta hace mucho”. La conductora también se animó a contar cómo está manejando con su hijo Mateo su noviazgo: “Es una etapa, yo estoy con un preadolescente, entonces, a los chavitos, a los niños, sobre todo, hay que darles su espacio, su tiempo y en el momento que él quiera (…) Él no se mete y no es una cosa que yo le imponga, por ejemplo, ahorita está con el papá, yo trato de acomodar mis tiempos y darle mis momentos. Lo estamos llevando a su manera, a su tiempo y a su velocidad”, explicó la presentadora.

Galilea compartió que este fin de año disfrutará de sus primeras vacaciones largas con Isaac, un viaje que la tiene muy emocionada: “Este año me voy muy lejos, me voy hasta Asia, estoy muy contenta porque me voy a agarrar unos días de más, de los que me corresponden, pero me los merezco y estoy muy contenta”, comentó sonriente. Galilea puntualizó que, durante esos días, su hijo también estará disfrutando de un viaje especial: “Mi niño se va con su papá este año, con sus hermanos y ya lo platicamos y estamos contentos, porque también se va con su papá a surfear y se van por ahí a un lugar y luego se van a ir a un lugar frío y me da mucho gusto que también él conviva con sus hermanos y con su papá, porque vamos a seguir siendo socios para toda la vida y de eso se trata”, añadió.

El reencuentro con su familia en Acapulco

Durante este encuentro con la prensa, Galilea también narró cómo fueron las horas de angustia al no poderse comunicar con su hijo y el resto de su familia tras el devastador paso del huracán Otis: “Fue muy difícil para mí, porque mi niño estaba con su papá, precisamente también en Acapulco, hubo dos días que yo no supe nada de ellos, ni de mis grandotes (hijos de Fernando Reina), fue terrible, porque durante un fin de semana completo que no te puedas comunicar con nadie en Acapulco, fue muy horrible. Yo tuve la suerte de que mi niño y su papá encontraran señal, porque la gente lo hacía así, había en el malecón, en ciertas zonas donde la gente se pasaba la voz”, recordó. La conductora de Hoy comentó que por fortuna pudo comunicarse con su hijo antes de trasladarse a Acapulco: “Yo ya había hablado con él cuando justo cuando yo iba para allá, de camino al aeropuerto, Mateo se pudo comunicar conmigo y me regresó el alma al cuerpo, solamente le dije: ‘Quédense en tal lugar, en tal punto y voy por ustedes’”.